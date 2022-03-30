نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون دقيق ولا بيض في المقال التالي

كيكة البسكويت بالشوكولاتة من أحب الحلويات التى يقبل عليها الأطفال والكبار، وهي كيكة سهلة وسريعة التحضير يمكن لكل الأمهات عملها في المنزل فهى لا تحتاج إلى بيض ولا دقيق ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتتميز هذه الكيكة بسهولة طريقة تحضيرها حيث لا تستغرق وقت طويل ولا مجهود، وقد يجد البعض صعوبة عند عمل الكيك مثل هبوط الكيكة أو غمقان لونها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة لعمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون دقيق ولا بيض بخطوات بسيطة وسهلة. مكونات كيكة البسكويت بالشوكولاتة 3 عبوة بسكويت سادة.

2 كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. مقادير الكريمة 150جرام بودرة كريمة.

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة كاكاو خام. صوص الشوكولاتة للتزيين نصف كوب شوكولاتة داكنة.

نصف كوب كريمة خفق سائلة. طريقة التحضير نقوم بطحن البسكويت ونضيف عليه ملعقة صغيرة البيكنج بودر ثم نضيف كوبين من الحليب تدريجياً مع التقليب بالملعقة حتى نحصل على قوام مثل قوام خليط الكيك. ثم نضع الخليط فى صينية مدهونة مع مراعاة طرق الصينية برفق لإخراج الهواء ونضع الصينية في فرن ساخن حرارته 170 لمدة 20 دقيقة. لتحضير الكريمة: نقوم بخفق الكريمة مع الكاكاو والحليب حتى يصبح قوامها كريمي متماسك ثم يفرد على الكيكة بعد أن تبرد. لتحضير صوص الشوكولاتة: نذوب نصف كوب من الشوكولاتة فى نصف كوب من الكريمة الساخنة ونتركه قليلاً ليبرد في الثلاجة ثم يوضع فوق طبقة الكريمة وبعد أن تبرد وتقطع وتقدم . طريقة عمل صوص الشوكولاتة بدون كريمة خفق المكونات ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

ربع كوب شوكولاتة قطع.

كوب حليب. طريقة التحضير نذوب ملعقة كبيرة من النشا في كوب من الحليب على البارد، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة سكر وملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى. نضيف ربع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان ونرفع الخليط على النار مع التقليب حتى يثقل القوام. ثم نطفئ النار ونضيف ربع كوب قطع شوكولاتة، ونترك الصوص يبرد وبذلك يصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة كيكة البسكويت بالشوكولاتة بدون دقيق ولا بيض - ثقفني

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