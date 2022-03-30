نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من تحضيرات رمضان الشهية كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل في المقال التالي

تعتبر كفتة البطاطس من الأكلات اللذيذة المشهورة في جميع البلاد ويحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال يعشقون البطاطس وتعد وجبة مشبعة لهم وتتميز بطعمها الشهي والرائع خاصة لوجود كثير من أنواع الجبن بها ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر سريعة التحضير لذلك يفضل الامهات صنعها في المنزل وتحتوي كفتة البطاطس على قيم غذائية وفيتامينات مفيدة للجسم ويبحث الكثير من ربات المنزل عن وصفات تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها عبر موقعنا المميز ثقفني. مكونات عمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل ست حبات من البطاطس المسلوقة كبيرة الحجم

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

بقسماط حسب الحاجة

عبوة من الجبن الأبيض المالح مقطع إلى مكعبات صغيرة

واحدة من الخس المقطع

زيت للقلي حسب الحاجة طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل نسلق البطاطس ونقوم بهرسها جيدا باستخدام أداة هرس البطاطس حتى تصبح ناعمة للغاية.

ثم نقسم البطاطس إلى أجزاء حسب تقسيمكم ونقوم بتشكيلها على هيئة كرات متوسطة في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة على اليد ونضع بها الجبنة البيضاء ونقوم بإعادة إغلاقها وتدويرها مرة أخرى.

بعد أن ننتهي من كمية كفتة البطاطس نضعها في طبق به بيض ثم نضعها في طبق به بقسماط لنقوم بتغطيتها جيدا.

نحضر طاسة كبيرة ونضع بها كمية كبيرة من الزيت على النار ونتركه حتى يسخن جيدا.

بعد أن يسخن الزيت نضع به كرات البطاطس التي تم تحضيرها ونتركها حتى تحمر مع تقليبها حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

بعد أن تتحمر كفتة البطاطس نخرجها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة بها.

ثم نضعها في أطباق التقديم مع تزيينها بشرائح الخيار والطماطم، وبالهنا والشفاء. تعرفوا على فوائد كفتة البطاطس تساعد كفتة البطاطس على سهولة عملية الهضم.

تمد الجسم بكثير من الفيتامينات وكذلك البروتينات والنشويات.

تحمي كفتة البطاطس من الإصابة بمرض الروماتيزم. سر نجاح تحضير كفتة البطاطس في المنزل يمكن إضافة دقيق لأنه يعمل على تماسك كفتة البطاطس.

يمكن إضافة اللحمة المفرومة بدلا من الجبنة حسب رغبتكم. عمر شويل - جدة من تحضيرات رمضان الشهية كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل - ثقفني

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