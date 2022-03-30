سويسرول الفانيليا الإيطالي الهش الخفيف وكيفية لفه بطريقة بسيطة وسهلة

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يعتبر سويسرول الفانيليا من انواع الكيك الملفوف اللذيذة ، والتى لها مذاق لذيذ لأنها بتكون محشية بالكريمة او المربي التى تجعل طعمها مميز، كما أنها عبارة عن كيكة هشة وخفيفة جداً تتكون من مكونات بسيطة جداً ولكنها لها بعض الخطوات التى لا يمكن الاستغناء عنها لكى تكون مميزة ويطلع شكلها جميل، لذلك تبحث الكثيرمن السيدات عن طريقة عملها فى المنزل وتكون ناجحة زى الجاهزة وأحلى وتكون سهلة عليهم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير سويسرول الفانيليا الإيطالي بالتفصيل. مكونات سويسرول الفانيليا الإيطالي يحتوى سويسرول الفانيليا الإيطالي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣/٤ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

١/٣ كوب من اللبن.

٥ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

٦ حبات من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل سويسرول الفانيليا الإيطالي سهلة جداً ولكن تحتاج الى بعض الخطوات وهى كمايلي: نحضر وعاء مناسب ونضع به الزيت وعليه اللبن ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضيف عليهم الدقيق ونقلبهم حتى يختفي تماماً. ثم نقوم بفصل الصفار عن البياض ونأخذ الصفار ونضيفه على الخليط السابق ونقلبهم جيداً حتى يتداخلوا كويس ونضيف عليهظملعفة الفانيليا السائلة. فى وعاء المضرب الكهربائى أو فى وعاء عميق نضع بياض البيض ونضيف عليه عصير الليمون ونخفقهمجيداً بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يتضاعف حجمه. بعد ذلك نضيف عليه شوية من كمية السكر ونخفق ثم نضيف شوية تانى ونخفق وهكذا حتى ننتهى من كمية السكر كلها. ثم ننزل عليهم بخليط الدقيق والصفار السابق ونقلبهم مع بعض بالراحة خالص وفى اتجاه واحد. وهذا حتى يتداخل الخليطين مع بعض كويس. بعد ذلك نحضر صينية مربعة وتكون حوافها قصيرة وندهنها ونبطنها بورق الزبدة. نسكب خليط الكيك داخل الصينية ونساويه جيداً بواسطة سبتولا ثم نخبط الصينية شوية علشان تساوى الوجه. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٧٠ لمدة ٣٥ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي أو نحاسي. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً، ثم نقلبها ونقوم بعمل فتحات بالعرض فى الكيكة حوالى خمس فتحات تقريباً. ثم نحفرد عليها الحشوة أو الكريمة وعليها المربي ونبدأ باللف مع الضغط بورق الزبدة حتى نلفها كلها ونتركها ملفوف بورق الزبدة. ندخلها الثلاجة حتى تتماسك ثم نخرجها ونقطعها قطع صغيرة بواسطة سكينة منشار لتسهل التقطيع. نرصها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وهنا. عمر شويل - جدة سويسرول الفانيليا الإيطالي الهش الخفيف وكيفية لفه بطريقة بسيطة وسهلة - ثقفني

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