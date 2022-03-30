نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البسطيلة أو(الجلاش) السائلة فى المنزل بطريقة سريعة ومبتكرة في المقال التالي

تعد عجينة البسطيلة أو(الجلاش) السائلة من الطرق القديمة لعملها، والتى كانت تقوم بها أجدادنا وأمهاتنا منذ القدم ولكن تم إبتكار عدة طرق حديثة لتسويتها، وتعد من الطرق السهلة والبسيطة وتعطيكي عجينة رقيقة جداً، وكذلك يمكن استخدامها فى انواع كثيرة من الحشوات الحلوة والحادقة اللذيذة وبتكون هشة وطعمها جميل جداً، لذلك سنقدم لكم هذه الطريقة البسيطة لعملها فى المنزل بعيداً عنتكلفة شرائها من الخارج، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير عجينة البسطيلة أو( الجلاش) السائلة بالتفصيل. مقادير عجينة البسطيلة أو(الجلاش) السائلة تحتوى عجينة البسطيلة أو(الجلاش) السائلة على أربع مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل وغير مكلفة وهى كالتالي: ٥ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٣١/٤ كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل عجينة البسطيلة أو( الجلاش) السائلة سهلة وسريعة جداً وتجهز فى وقت قصير وهى كمايلي: نحضر وعاء كبير لعجن العجينة ونضع به كمية الدقيق بعد نخلها جيداً. ثم نضيف عليه رشة الملح وملعقة الزيت ونقلبهم مع بعض كويس، ثم نضيف عليهم كوبين من الماء ونعجن. بعد ذلك نضيف الكوب وربع الباقي شوية شوية حتى تتكون لدينا عجينة سائلة وخالية من أى تكتلات من العجين وحتى نتأكد ممكن نصفيها بالمصفاة. ثم نحضر حلة البخار ونضع بها كمية من الماء ونضع بها نصف ليمونة أو شريحة من الطماطم علشان الحلة ماتسودش. نضع عليها المصفاة بتعتها بالمقلوب عليها بحيث تكون الأخرام من فوق. ثم نضع عليه كيس من البلاستيك ونربطه من الجوانب كويس حتى حتى لا يخرج منه البخار. أو يمكنك وضع المصفاة بتعتها على البوتجاز مباشرةً على نار هادئة ونضع فوق الأخرام كيس الاسترتش لاب وكل مانحسه اتفتح نحط عليه واحد تاني. و يمكنك وضع طاسة من التيفال على النار وكلها طرق للتسوية. بعد ذلك نقوم بتغميس فرشاة أو فى خليط العجين وندهن بها سطح الحاجة اللى هنسوى عليها من الأشياء السابقة حتى نغطى السطح تماماً بطبقة رقيقة من العجين. نتركه لمدة دقيقة ثم نبدأ بخراجه منه بالراحة وهكذا حتى ننتهى من كمية العجين كلها. وبكده تكون عندك أوراق بسيطلة أو جلاش جاهزة للحشو وعندما تطلع نغطيها حتى لا تنشف ويمكنك الاحتفاظ بها فى الفريزر لوقت الاستخدام وبالهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البسطيلة أو(الجلاش) السائلة فى المنزل بطريقة سريعة ومبتكرة - ثقفني

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