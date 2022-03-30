طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل لمائدة رمضان بطريقة سهلة

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تعتبر القطايف أحد الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرين ويرغب الجميع في تناولها وخاصة خلال الشهر الكريم، وبعد الارتفاع في أسعار المواد الغذائية أصبح سعر القطايف الجاهزة مرتفع وهو ما جعل ربات البيوت تبحث عن أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل ومن ثم إعدادها وحشوها بجوز الهند والبندق والفول السوداني لتكون مثل القطايف الجاهزة التي تباع في أشهر محلات الحلويات الشرقية، وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم أسهل طريقه لعمل القطايف وبمكونات اقتصادية وحشوها بكريمة الشوكولاتة. مكونات عمل عجينة القطايف 2 كوب من الدقيق الأبيض، ويفضل أن يكون الدقيق من النوعية المخصصة للمخبوزات.

نصف كوب من دقيق السميد.

ثلاثة ملاعق فقط من البيكنج بودر ويفضل أن تكون الملعقة صغيرة في الحجم.

عدد ثلاثة أكواب من الماء.

رشة صغيرة من البندق المجروش. مكونات تزيين القطايف 200 جرام من الشيكولاته.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

1 كوب من القشطة.

كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير لعجينة القطايف يتم وضع الدقيق الأبيض مع دقيق السميد وكذلك نضيف البيكنج باودر والماء داخل الخلاط الكهربائي حتى الخلط والامتزاج بشكل جيد، ولا بد من تشغيله على السرعة المتوسطة، وذلك حتى تصبح لدينا عجينة ناعمة شبه سائلة.

بعد ذلك يتم ترك العجينة لمدة حوالي ربع ساعة حتى ترتاح قليلاً ونذهب بعدها لتحضير كريمة الشوكولاتة. طريقة تحضير كريمة الشوكولاتة لتزيين القطايف نقوم بوضع القشطة داخل وعاء عميق ثم يتم وضعها على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن القشطة قليلاً ولكن بدون أن تصل إلى الغليان.

ثم نقوم بإضافة الشيكولاتة فوق القشطة وكذلك نضيف العسل والفانيليا مع ضرورة تقليب الخليط مع بعضه على نار هادئة حتى تذوب الشوكولاتة بشكل تام وتصبح لدينا كريمة ناعمة من الشيكولاتة.

نقوم برفع الكريمة من فوق النار ونتركها حتى تبرد. طريقة تحضير القطايف وحشوها نقوم بتجهيز مقلاة أو صاج واسع وسميك، ثم نحضر صينية ذات حواف قصيرة ونضع بها فوطة مطبخ نظيفة.

يتم وضع المقلاة أو الصاج فوق النار المتوسطة، حتى تسخن بشكل تام.

ثم يتم صب كمية من العجين فوق الصاج بشكل دائري حسب الحجم المفضل للقطايف.

يتم الانتظار قليلاً حتى تظهر بعض الثقوب فوق سطح القطائف وتصبح جافة تماماً.

نرفع القطايف برفق من خلال استخدام ملعقة عريضة وتوضع فوق الفوطة النظيفة حتى لا تجف.

وهكذا حتى الانتهاء من كمية العجين التي لدينا.

يتم ترك القطايف في مكان بارد حتى تبرد تماماً قبل تشكيلها.

يتم حشو القطايف باستخدام كريم الشيكولاتة وتزيينها باستخدام بالبندق المجروش وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل لمائدة رمضان بطريقة سهلة - ثقفني

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