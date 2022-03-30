تفتيح وتبييض الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله بمكون سحري والنتيجة فعالة ومضمونة 100%

تعد الاماكن الداكنه من الأمور الغير محببة عند كل النساء، كما أنها ترغب فى تفتيحها وإزالة الأسمرار من عليها، وهناك معظم السيدات يقومون بشراء منتجات لتفتيح الاماكن الداكنه فى الجسم، ولكن هذه الطرق يمكن أن تقوم بنتيجة عكسية وتضر البشرة وتؤدى اى وجود بقع سوداء من الصعوبة إزالتها، ولذلك سوف نعرض لكى سيدتى طريقة تحضير وصفة بمكونات طبيعى تعمل على تفتيح الابط والأماكن الداكنه.

من الأمور التى تؤرقنا كثيراً هو اسمرار الابطين نتيجة الطرق التى تستخدمها فى إزالة الشعر من الابط، هناك بعض الوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح الاماكن الداكنه، ويعتبر الليمون من أكثر المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح الابط والأماكن الداكنه بل ويمنحها الرائحة العطرية الطيبة، ولذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل وصفة تبييض الابط والأماكن الداكنة بمكون الليمون.

تبييض الابط والأماكن الداكنه

الابط من الأماكن التى تتعرض إلى الغمقان بسرعه نتيجه إزالة الشعر الزائد باستخدام طرق خاطئة فى إزالتها، ويمكن أن تظهر البقع السوداء فى الابط نتيجة العرق الشديد فى فصل الشتاء، فجميعها طرق قد تؤدى إلى غمقان الاماكن الداكنه وعدم توحيد لونها، وننصحك عزيزتى باستخدام المكونات الطبيعية فهى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار والغمقان دون أن تضر بالبشرة، ومن ضمن المكونات التى تعمل على تفتيح وتبييض الابط والأماكن الداكنه هو الليمون، فهو ممتاز فى تفتيح الاماكن الداكنه لإحتوائه على فيتامين سي الذى يضاعف من تعزيز وإشراق البشرة، كما أنه لا يقتصر فقط على التفتيح بل هو يعمل أيضًا على إزالة رائحة العرق واعطاء الجسم الرائحه العطره الجميلة.

طريقة تحضير تبييض الابط والأماكن الداكنه

المكونات

2 عصير ليمونه.

معلقة صغيرة ماء ورد.

قطن طبى.

طريقة التحضير

نحضر بوله صغيره ونضع عصير الليمون وماء الورد بداخلها ونقليها جيداً حتى يتجانسوا.

نغسل المكان المراد استخدامه جيداً بالماء فقط وليس الصابون حتى لا يلتهب بسبب الليمون الحامض.

نقوم بغمس قطعه القطن فى خليط الليمون وماء الورد ونقوم بمسح الابط والأماكن التى نريد تفتيحها، ثم نتركها على الجسم لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل المكان من الليمون جيداً، ثم ناخذ شاور لباقى الجسم.

نعيد هذه الوصفه مره أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

سوف تلاحظين رائحة عطرة قويه.

طريقة أخرى لتفتيح الابط والأماكن الداكنة بالليمون