مقشر قوي منزلي تفتيح وتقشير الجلد الميت في الجسم كله وإزالة أي بقع داكنة في دقائق

يشكل الجلد هو مصدر رئيسي في جسم الإنسان الي يمثل كأنه خط دفاع، ونلاحظ أن عند تراكم الجراثيم والبكتيريا على طبقات الجلد نتيجة تراكم طبقة الجلد الميتة التي تؤثر على ملمس الجلد ونحتاج الى تقشير هذه الطبقة حتي تعمل علي تجديد الخلايا وتنشيط الدورة الدموية في الجسم، و يلجأ الكثير الى العديد من الأشخاص في استخدام بعض العناصر طبيعية لتبييض وتقشير الجسم كله.

نحتاج من وقت الى آخر لتنظيف الجسم كله بشكل طبيعي من خلال تبيض الجسم وتقشيره، عند تنظيف الجسم بتخلص من وجود طبقات الجلد الميتة التي تتراكم علي اليدين والقدمين وأيضا تعمل على تفتيح بعض الأماكن الداكنة في الجسم من الركب والكوع، وتستخدم الوصفات الطبيعية المتنوعة وعمل تنظيف و تقشير كامل للجسم للحصول علي نتيجة مذهلة.

خلطة الليمون والعسل لتبييض وتقشير الجسم كله

المقادير

ثمرة واحدة من الليمون تكون صغيرة الحجم.

ملعقتين صغيرتين من العسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من السكر الخشن الأبيض.

نستخدم قطعة من الليف النظيف.

طريقة التحضير

نقوم بعصر ثمرة واحدة من الليمون صغيرة الحجم ونضعها في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقتين صغيرتين من العسل النحل ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من من السكر الخشن الأبيض و ندمجهم مع بعض جيدا.

نستخدم قطعة من الليف تكون نظيفة وجافة نفرك بها الجسم وهو جاف حتي يعمل علي تقشير الجسم بفاعلية ونتخلص بشكل نهائي من الطبقة الجلد الميتة التي تكون في اليدين أو القدمين.

نفرد الخلطة على الجسم كله ثم نستخدم الليفة بعمل حركات دائرية في الجسم من أسفل إلى أعلى الجسم وذلك لمدة لا تتجاوز عن 15 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه والرقبة باستخدام أصابع اليدين مع مراعاة البعد عن العين بشكل نهائي.

لكي نتخلص من طبقة الجلد الميتة والأنسجة التي تكون صلبة علي القدمين يجب أن نستخدم حجر الخفان المخصص للقدمين.

نقوم بعد ذلك بغسل الجسم بااستخدام الماء الفاتر أولا ثم بعد كدا استخدام الماء البارد للغسيل.

يجب تكرار تلك الوصفة غلي الاقل مرتين شهريا.

خلطة الأَفوكادو والشوفان

المقادير

ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون.

ملعقة ونصف من الأفوكادو.

معلقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير