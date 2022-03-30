نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض فورى.. أفضل ماسك كوري للتبيض بكل اسرار المرأة الكورية لبشرة مثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتهرت المرأة الكورية بصفاء ونقاء البشرة، مما جعل الكثير من الفتيات والنساء تتجه بالبحث عن أفضل ماسك كوري للتبيض أو الطريقة المتبعة من قبل الكوريات للحصول على بشرة ناعمة بيضاء كبياض الثلج وناعمة مثل الأطفال، وبالبحث عن تلك الماسكات اتضح أن يتم عملها من مكونات طبيعية ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة على الإطلاق.

أفضل ماسك كوري للتبيض

من الممكن أن تقوم أي سيدة بتطبيق أحد تلك الماسكات في المنزل، دون الحاجة إلى شراء الماسكات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر البشرة مع الاستخدام، ومن أشهر تلك المسكات ماسك الأرز الكوري للوجه.

ماسك الأرز المطحون للوجه

يعتبر ماسك دقيق الأرز مع الكركم من أكثر الماسكات الطبيعية المتبعة من النساء الكوريات، وقد أثبت فاعليته في تبيض البشرة والتخلص من البقع الداكنة بها، وجعلها أكثر شبابية وحيوية.

مكونات الماسك:

معلقة من دقيق الأرز.

ومعلقة من الكركم (الخاص بالبشرة وليس الطعام).

مقدار 2معلة من اللبن.

طريقة التحضير:

في طبق نظيف يتم وضع المكونات السابق ذكرها معا.

بعد ذلك يتم التقليب جيدا للحصول على قوام الماسك.

ثم يتم توزيع كمية مناسبة منه على كامل الوجه والرقبة.

بعد ذلك وبعد مرور عشر دقائق يغسل الوجه بالماء الفاتر.

وللحصول على نتائج سريعة في تفتيح البشرة يكرر الماسك مرة أسبوعيا.

ماسك الشاي الاخضر الكوري لتفتيح البشرة

من الممكن عمل ماسك كوري للتبيض باستخدام الشاي الأخضر، حيث يحتوي الشاي على الكثير من العناصر الهامة والمفيدة للبشرة خاصة البشرة الدهنية، بجانب التفتيح يعمل على تقليل ظهور حب الشباب الذي يسبب مع مرور الوقت نقط غامقة على الوجه، ويتم تحضير الماسك بعد توفير المكونات التالية:

كوب واحد من الأرز.

وكوب واحد من الماء الفاتر.

ظرفان من الشاي الأخضر.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

يتم وضع الأرز في الماء الفاتر لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم تصفيته جيدا ووضع ماء الأرز في إناء على النار.

ثم يتم وضع الشاي الأخضر على نار هادئة ليمتزج ماء الأرز مع الشاي الأخضر لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم اذابة النشا في ملعقة من الماء البارد (لمنع تكتل النشا).

ثم يتم إضافتها للمكونات السابقة مع التقليب المستمر على نار هادئة للحصول على قوام الماسك.

بعد ذلك يتم تركه جانبا حتى يبرد تماما.

ثم نبدأ في توزيعه على البشرة بشكل متساوي.

بمجرد جفاف الماسك على البشرة يتم إزالته بالماء الفاتر.

في الختام قمنا لكم أفضل ماسك كوري للتبيض، وهو ماسك الرز الكوري الشهير ذو النتائج الفعالة وماسك الرز والشاي الأخضر المبيض للبشرة وقوم أيضا بتصفية البشرة وتنقيتها.