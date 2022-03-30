نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشيب مكون سحري لصبغ الشعر الابيض والشايب للون البني في دقائق ستذهلين من النتيجةج في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف ان الشعر الشايب باانه هو فقدان الشعر صبغة الميلانين المسئولة عن لون الشعر وفقدانها يعني ان الشعر يفقد لونها ويتغير الي الشعر الابيض ، كما يظهر عند البعض لون الشعر الرمادي وهو حقيقة خليط بين الشعر الاسود والابيض معا ، كما ظهور الشعر الابيض يكون له اسباب ومنها تقدم السن وهذا شئ غني عن التعريف واحيانا من يتعرض للضغط النفسي يظهر شعيرات من الابيض كما العامل الوراثي ايضا له عامل مؤثر في ذالك ، اما هنا سوف نقدم مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الابيض والشيب.

تستخدم السيدات اذا شاب الشعر او ظهر بعض الشعر الابيض الى مواد كيميائية صبغة تعطي اللون المطلوب وتغطي الشعر الابيض او معظمه ولكن لا تدوم سوا ايام قليلة وهذا بخلاف ما تسببه من ضرر على بصيلات الشعر تجعلها تضعف وتتقصف وتسقط بالاخير ولهذا هنا سنوضح بعض الطرق الطبيعية لصبغ الشعر الابيض بكل سهولة

خلطة القهوة لصبغ الشعر الابيض والشايب

صبغة القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التي لها اهمية كبيرة للجسم فهي من المشروبات المفيدة لصحة القلب والانسان ، كما انها مفيدة للبشرة والشعر وهنا سوف نستخدمها كصبغة للشيب

مكونات صبغة القهوة :

كوب من القهوة المحمصة

ملعقتين من القهوة المطحونة

كوب من بلسم الشعر أو المنعم

طريقة تحضير صبغة القهوة :

قومي بغلي القهوة المحمصة واتركيها حتى تنقع ثم قومي بااضافة ملعقتين القهوة ومن ثم كوب البلسم او المنعم واخلطيهم سويا ، ثم قومي بدهن شعرك بخليط القهوة بعد ان سبق لكي غسله وتسريحه ، ثم اتركيه على الشعر مدة ساعة ثم اغسلي الشعر وستجدين ان شعرك قد اخذ نفس لون القهوه كرري الوصفة عند الحاجة

صبغة المرمرية

من فوائد المرمرية تستخدم لعلاج البرد والسعال ولكن ليس هذا فقط ولكن ايضا تستخدم لصبغ الشعر وتغميق لونه

الطريقة

قومي بنقع كوب من اوراق المرمرية مع ١/٤ كوب من الماء الساخن واتركيها تتنقع مدة من نصف ساعة حتى ساعة وهذا كلما طال النقع كلما اخذتي لون اغمق ، ثم قومي بتصفية المرمرية ومن ثم قومي بتطبيق المنقوع على الشعر مدة ١٥ دقيقة ثم اشطفيه

صبغة قشر البطاطا

مكونات

قشر ٥ حبات من البطاطا

كوبين من الماء

الطريقة : قومي بغلى الماء والقشر سويا حتى الغليان ثم اتركيه حتى يبرد ، ثم قومي بتصفية القشر ، وضعي بعض من الزيت خشب الصندل الى ماء المنقوع ثم اغسلي شعرك بمحلول البطاطا بعد كل غسيل شعرك

صبغة الشمندر أو البنجر

يعرف ان لون البنجر او الشمندر باللون الاحمر القاني، لذا يستخدم في مستحضرات التجميل وصباغة الشعر

عصير الشمندر

زيت جوز الهند او نوع الزيت المتوفر لديك

قومي بخلط عصير الشمندر وكميته تتحدد بطول الشعر ومن ثم ضعي عليه الزيت الذي تفضلينه او زيت جوز الهند ، ثم طبقي الخليط على الشعر ، ثم لفيه بكيس او منشفة ثم اتركية مدة ٦٠ دقيقة ثم يغسل .