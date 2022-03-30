نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك مناسبة.. تفتيح البشرة في يوم واحد لبياض صاروخي سينبهر به الجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة في يوم واحد هو ما تبحث عنه الفتيات نظرا لتأثر البشرة بحروق الشمس اليومية والتي تسبب الاسمرار والبقع، وتعتبر الوصفات الطبيعية هي الأفضل من الوصفات الكيميائية وتعطي نتائج مذهلة ولا تسبب أضرار للبشر، نظرًا لأنها تعمل على تغذية البشرة وتفتيحها وترطيبها بمواد طبيعية، وسنذكر لك سيدتي في هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبييض البشرة في يوم واحد.

تفتيح البشرة في يوم واحد بالعسل

تبحث العديد من النساء حول وصفة فعالة في تبيض البشرة، حيث يدخل العسل في كثير من الوصفات التي لها تأثير فعال في تفتيح لون البشرة وتغذيتها وترطيبها.

وصفة العسل بماء الورد

المكونات:

ملعقتين عسل.

ماء ورد.

دقيق.

زيت زيتون وزيت لوز حلو.

الطريقة:

أولا نحضر نصف كوب من ماء الورد ونضيف إليه ملعقتين من العسل ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف إليهم ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ثم نضعهم في طبق صغير ونرفعهم على النار ونقلب جيدا حتى يعطينا قوام كريمي.

بعد ذلك نضع على الخليط ملعقتين من زيت الزيتون إذا كانت بشرتك دهنية.

وإذا كانت بشرتك جافة او مختلطة نضع ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

بعد ذلك نقوم بوضع الوصفة على البشرة ونتركه لمدة 15دقيقة ثم نغسله بماء بارد.

أسرع قناع لتبييض الوجه في دقائق

هناك أكثر من وصفة لصنع أقنعة لتبييض الوجه في عدة دقائق لا أكثر، منها قناع الحليب والشوفان، والذي مكوناته كالتالي:

المكونات:

ملعقة من اللبن البودرة.

وملعقة من الشوفان المطحون.

ماء ورد.

الطريقة:

أولا احضري طبق صغير وقومي بخلط ملعقة من الحليب البودرة مع ملعقة من دقيق الشوفان.

بعد ذلك ضيفي إليهم كمية مناسبة من ماء الورد.

ثم قلبيهم جيدا حتى تحصلي على قوام مناسب.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيدا بالغسول ثم ضعي الوصفة على بشرتك.

ثم اتركي القناع على وجهك لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى يجف.

بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم ضعي مرطب للبشرة.

تبييض الوجه بسرعة

يبحث الجميع عن أسرع الطرق لتفتيح البشرة وسأذكر لك سيدتي طريقة سريعة ومجربة لتفتيح بشرة الوجه، من خلال وصفة البيكنج بودر والخل.

المكونات:

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من خل الطعام.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

أولا احضري طبق صغير.

بعد ذلك وقومي بوضع ملعقة من البيكنج بودر وعليها ملعقتين صغيرتين من خل الطعام.

ثم اخلطيهم جيدا ثم ضعي عليهم ملعقة صغيرة مملؤة من السكر.

بعد ذلك ضعي عليهم ملعقة من زيت الزيتون وامزجي الخليط.

ثم ضعي الماسك على بشرتك واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك احضري قطنة مبللة بماء الورد وامسحي بها وجهك جيدا.

في الختام قد قمت بذكر بعض الوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة في يوم واحد وعلى حسب نوع بشرتك اختاري ما يناسبها.