وصفة بالبطاطس سهلة بطريقة صحية واقتصادية وبمذاق روعة ولذيذ

وصفة بالبطاطس سهلة ، من ألذ وأشهى الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز الذي لا يوصف، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وسريعة أيضا فلا تتطلب فرن، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صفيحة اللحم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة بالبطاطس سهلة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة بالبطاطس سهلة

تتكون وصفة بالبطاطس سهلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 حبات بطاطس.

2 جبة جزر.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف كوب شاي من زيت الزيتون (45 مل).

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب شاي من الحليب (45 مل).

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

80 جم جبنة بيضاء.

50 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

كوب من البقدونس الأخضر المفروم ناعم.

كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم.

مقادير الوجه

50 جم جبنة موزاريلا مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وصفة بالبطاطس سهلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نقطعه بقشارة البطاطس رقائق رفيعة.

ثم نقطع الجزر بقشارة البطاطس رقائق رفيعة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه رقائق البطاطس والجزر، ثم نغمرهم بالماء ونتركهم لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نصفي البطاطس والجزر من الماء جيدا ونضعهم جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجبنة البيضاء والجبنة الموزاريلا المبشورة والبقدونس الأخضر المفروم ناعم والبصل الأخضر المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا، ونضع الوعاء جانبا.

ثم نحضر وعاء عميق آخر ونضيف إليه البيض وزيت الزيتون والحليب، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف البطاطس والجزر ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزبدة الطرية، ثم نوزع فيها نصف الخليط ونساويه جيدا.

بعد ذلك نوزع فوقه الحشوة ونساويها جيدا.

ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من الخليط ونساويه جيدا.

ثم نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقطعها.

ثم نقدم وصفة بالبطاطس في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المكونات

ربع كوب من السكر البني.

ثلثان كوب من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

رشة شطة.

ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير