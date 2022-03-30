أقوى كريم طبيعي من النشا ولبان الدكر للتبيض وشد تجاعيد الوجه

كريم النشا ولبان الدكر لشد الوجه، لا شك أن الكثير من النساء والفتيات يبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد في شد البشرة ومنع التجاعيد، وتساعد في تفتيحها في أسرع وقت، وتكون أمنة وصحية على البشرة، وذلك لأن أغلب المستحضرات التجميلية تحتوي على بعض المواد الكيماوية الضارة التي قد تضر بصحة الجلد والبشرة، وذلك بالإضافة إلى فوائد لبان الدكر التي لا تعد ولا تحصى ، فهو من أحد أهم المواد المستخدمة لتفتيح البشرة ومنع التجاعيد وشد الوجه، من الممكن تحضير الوصفة بكل سهولة دون بذل جهد في المنزل وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم النشا ولبان الدكر لشد الوجه فتابعونا في السطور القادمة.

كريم النشا ولبان الدكر لشد الوجه

يعتبر كريم لبان الدكر والنشا من الوصفات الطبيعية الفعالة في شد الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة الموجودة بالوجه إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات.

المكونات

يتم غسل مقدار مناسب من لبان الدكر ونقعة في كوب كبير من الماء المغلي ويترك به لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة.

بعد ذلك يتم تصفية الماء الموجود به بشكل جيد، ويتم إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقوم برفعهم على نار هادئة.

ثم بعد ذلك يتم وضع ملعقة كبيرة من مسحوق النشا ونقوم بتقليبهم جيداً مع مراعاة عدم تكتل النشا.

يتم التقليب حتى يصبح القوام كثيف وثقيل، يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك يتم وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند على الخليط السابق تحضيره، ويتم التقليب جيداً.

يتم وضع الكريم الذي تم تحضيره في وعاء صغير نزيف ومحكم الغلق، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة ويستخدم خلال أسبوعين من تاريخ تحضيره.

ثم يتم توزيع الكريم على البشرة وتترك حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد، يفضل استخدام مرطب للوجه لأصحاب البشرة الحساسة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل كريم النشا و لبان الدكر لشد الوجه، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.