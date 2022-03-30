احذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق احدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

أثبت العديد من الدراسات أن هناك طرق خاطئة في تجميد الخبز، كما يجب الإشارة أن طريقة تخزين الخبز في الفريزر يعتبر من الطرق التي تقوم بها جميع النساء بشكل دائم ولا يعرفون بالطبع أن هذه الطريقة خاطئة للغاية وبالطبع هذا الأمر له العديد من التأثيرات السلبية ويمكن أن ينقل العديد من الأمراض المختلفة مثل السرطان لذلك سوف نقدم لكم طريقة تخزين العيش الصحيحة.

أضرار تجميد الخبز في الفريزر

يجب أن نشير أن تخزين الخبز في الفريزر له العديد من الأضرار المختلفة بكل تأكيد وبالطبع نجد أن جميع السيدات والفتيات أيضا يستغربون من سماع ذلك ولكن هناك العديد من ربات البيوت التي تقوم بتخزين كميات كبيرة من الخبز في الفريزر لذلك سوف نقدم لكم الاضرار الناتجة عن هذا التخزين ومن بين هذه الأضرار :

أولا يسبب في حدوث العديد من الأمراض الجسمية للجسم حيث يمكن أن يسبب في حدوث مرض السرطان وبالطبع بسبب إفراز مادة الديوكسين وذلك عندما نقوم بخبز الخبز في الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم بعد ذلك نقوم بتخزين الخبز في الفريزر في درجة حرارة باردة فإن ذلك يسبب في إفراز هذه المادة المسببة للسرطان.

ثانيا عند قيام جميع ربات البيوت بتخزين الخبز يقوموا بوضعه في أكياس بلاستيكية وهذا بالطبع يفرز مواد مضرة سوف تسبب في إصابة الإنسان العديد من الأمراض.

ثالثا تسخين الخبز على درجة حرارة مرتفعة وتبريد في درجة حرارة منخفضة قد يؤدي إلى التدخل في دورة الحياة الخاصة بالخبز وبالطبع يصبح من المواد الغذائية الضارة.

طريقة تخزين الخبز

هناك طريقة صحيحة من أجل تخزين الخبز يجب أن نقوم بترك الخبز حتى يبرد تماما ثم يتم بوضعه في إناء يسمح بدخوله إلى الفريزر ويجب أن يتم تغطيته بشكل جيد ونضعه في الفريزر وعندما نستخدمه نخرجه من الفريزر ونتركه حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة وبالطبع يتم تسخينه حسب الرغبة.

أضرار الخبز

يزيد الخبز من مخاطر زيادة الوزن.

عندما تأكل الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبزالأسمر والخبز الأبيض) طالما أن جسمك لا يستخدمها مباشرة من خلال أنشطتك اليومية فإنه يخزنها على شكل دهون.

كما أنه يزيد الجوع والحاجة إلى وجبة خفيفة لسرعة هضمها مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم.

السبب الثاني لخطر تجميد الخبز هو دورة حياة الخبز نفسه عند تسخين الخبز وتبريده وإعادة تسخينه مما يتسبب في إعادة ترتيب حبيبات الخبز مما يؤدي إلى هلاكها سريعًا وفقدان قيمتها الغذائية بينما الاحتفاظ بالكربوهيدرات والمواد الدهنية.

طريقة تخزين الخبز

عندما نقوم بتخزين الخبز بطريقة صحيحة يجب أن نقوم بترك الخبز حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في إناء يسمح بدخوله في الفريزر ثم نقوم بتغطيته جيدا ونضعه في الفريزر وعندما نستخدمه نخرجه من الفريزر ونتركه حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم نقوم بتسخينه ولتخزينه مرة اخرى نتركه حتى يبرد ثم نخزنه مرة أخرى في الفريزر بنفس الطريقة فأن تخزينه بمثل هذه الطريقة لا يسبب أي أمراض.