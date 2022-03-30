بديل الليزر.. خلطة سحرية لتبيض الجسم من أول استخدام ستلاحظين الفرق ولن تندمي

تبحث الكثير من الفتيات عن خلطة سحرية لتبيض الجسم لأن جميعهم يحلمون بالحصول على بشرة بيضاء أكثر نضارة وحيوية، ومنهم من يلجأ إلى استخدام بعض الكريمات الصناعية المتواجدة في الأسواق التي عند الاستمرار على استخدامها تعطي نتائج عكسية، وذلك بسبب احتوائها على بعض المواد الكيميائية الضارة للجلد والتي تترك آثار سلبية له.

خلطة سحرية لتبيض الجسم

تبحث النساء حول وصفات لتبيض البشرة بفاعلية وسهولة حتى تتخلص من مشكلة اسمرار البشرة وتصبغات الشمس وغيرها، حيث يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في التبييض والتي لا تسبب أي أضرار للبشرة ويمكن استخدامها بكل أمان، نعرض لكم منها اليوم اقوى ماسك فعال بالخميرة لتبيض البشرة بفاعلية من اول مرة:

المساك السحرى للبشرة بالخميرة

يتكون ماسك الخميرة لتبيض البشرة بشكل فورى من المكونات التالية:

نصف كوب من السكر الخشن.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة السريعة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون.

طريقة عمل ماسك الخميرة

أولا يتم إحضار وعاء ونضيف إليه جميع المكونات.

بعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى نتأكد من أن الخليط أصبح متجانس.

ثم يبلل الجسم بالماء الساخن حتى تتفتح مسام الجلد.

ويفضل أن يتم تنظيف الجلد جيدًا من آثار أي كريمات تم وضعها مسبقًا لأنها تمنع وصول الخليط إلى الجلد.

وذلك من خلال الاستحمام بالماء الساخن والغسول المناسب للبشرة.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الجسم بالكامل ويراعى التركيز على الأماكن الأكثر اسمرارًا أو التي تحتوي على التصبغات.

ثم يتم وضع الخليط على الجسم مع التدليك بحركات دائرية حتى يتم تنشيط الدورة الدموية في الجلد لامتصاص الخليط.

بعد ذلك يترك الخليط على الجسم لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم يتم شطف الجسم من الخليط والتخلص منه تمامًا.

بعد ذلك تكرر هذه الخلطة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوع كامل للحصول على أعلى درجة من التبييض.

بينما يمكن استخدام الخليط بدون قلق لأن كل من هذه المكونات تعطي الكثير من الفوائد للجلد وتجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.

أيضا يمكن استخدام هذه الخلطة كلما ظهرت التصبغات على الجسم مرة أخرى، أو أصبح الجسم لونه غامق.

في نهاية مقال خلطة سحرية لتبيض الجسم تحدثنا عن وصفة طبيعية تتكون من عدة مكونات لها تأثير كبير على البشرة، وذكرنا المكونات التي يتم وضعها بالضبط، وذكرنا الخطوات التي يتم تنفيذها للحصول على أعلى مستوى من التبييض.