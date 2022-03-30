ليه الافضل ما تغسليش اسنانك بالفرشة بعد الفطار

مافيش شك ان تنضيف الاسنان بالفرشة هو واحد من اهم الخطوات في روتين نضافة الفم ، ولكن عمل ده في الوقت الغلط ممكن يأدي في بعض الحالات لتخريب كل مجهودك للحفاظ على بياض وصحة اسنانك ، وفي حين ان كتير من الاشخاص بينضفوا اسنانهم بعد الاكل ، الا انه افضل وقت لتنضيف اسنانك بالفرشة هو اول حاجة الصبح قبل الفطار ، لان كتير من اطعمة الفطار ممكن تسبب تليين مينا الاسنان ، واستخدام الفرشة بعدها ممكن يتسبب في تلفها من غير قصد ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار غسل الاسنان بعد الفطار.
اضرار غسل الاسنان بعد الفطار:
1- ممكن يضر مينا الاسنان:
تنضيف الاسنان بعد الاكل بيساعد على محاربة البكتيريا وحماية مينا الاسنان من التلف ، ولكن في بعض الحالات ممكن يضر الاسنان ، لو اكلتي او شربتي اي حاجة حمضية ، زي عصير البرتقان, عصير الجريب فروت, او ماية الليمون ، ممكن ان حمض الستريك الموجود في الاطعمة دي يأدي لتليين الاسنان ، وتنضيف الاسنان بالفرشة بعد اكلها على طول ممكن يأدي لاضعاف المينا.
لو عايزة على الفطار تشربي كوباية عصير برتقان او تضيفي شريحة ليمون للماية ، يبقى الافضل تنضفي اسنانك بالفرشة بعد 30 دقيقة من وجبة الفطار عشان تتجنبي اتلاف مينا الاسنان ، ولو معندكيش وقت تستني بعد الفطار ، يبقى المنطقي انك تغسلي اسنانك بالفرشة قبل الفطار.
2- ممكن يأثر على لون اسنانك:
المينا هي الطبقة اللي بتحمي اسنانك ، وعلى الرغم انها اصعب نسيج في الجسم ، الا ان تنضيف الاسنان بالفرشة بعد الاكل على طول ممكن يأدي في بعض الحالات لاتلافها ، لما المينا ماتكونش قوية زي ما هي المفروض تكون ، ممكن ده يأثر على اسنانك بطرق كتير ويخليها معرضة اكتر للاصفرار والبقع.
3- هيخلي اسنانك حساسة اكتر:
لو حسيتي بألم مفاجيء اثناء شرب حاجة سخنة او باردة ، دي ممكن تكون علامة ان اسنانك حساسة اوي ، وحساسية الاسنان ممكن تحصل لاسباب مختلفة ، وواحدة منها ضعف مينا الاسنان ، ولان تنضيف الاسنان بعد اكل اطعمة معينة ممكن يزود من حساسية الاسنان ، يبقى الافضل منع الاثر الجانبي المزعج ده وتنضيف الاسنان بالفرشة قبل الاكل.
4- تنضيف الاسنان بالفرشة قبل الاكل بيزود من افراز اللعاب:
تنضيف اسنانك بالفرشة اول ما تصحي من النوم على طول هيديكي شعور اكتر بالانتعاش الصبح ، وهيساعد كمان في بدء انتاج اللعاب ، ولان اللعاب بيحتوي على عوامل مضادة للميكروبات ، هيساعد على تكسير الاكل بسهولة اكبر وهيقتل بشكل طبيعي البكتيريا الضارة المسؤولة عن تسوس الاسنان.
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