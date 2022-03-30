قنبلة التبييض للعرايس ..الليمون والنشا تفتيح من اول استخدام للبشرة والجسم نتائج مذهلة

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قنبلة التبييض للعرايس ..الليمون والنشا تفتيح من اول استخدام للبشرة بدون أي مستحضرات تجميل وكريمات تفتيح للبشرة قومي بتحضير كريم الليمون والنشا فهو من الوصفات الخالية من أي كريمات ومواد كيميائية ضارة ولها قدرة كبيرة على تفتيتح البشرة تفتيح فوري وكذلك المناطق الداكنة ويقضي تمامًا على أي اسمرار يعاني منه الجسم، وهذه الوصفة مفيدة جدًا بالنسبة للعرائس أو الفتيات التي اقترب موعد زفافها حيث أنه يقوم بالتفتيح في خلال أيام قليلة وسنقوم بتوضيح طريقة التحضير وفوائده للبشرة والمناطق الحساسة. طريقة تحضير كريم الليمون والنشا للتفتيح مكونات الطريقة: – ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوب كبير من الماء.

ثمرة ليمون. طريقة التحضير: – استخدمي المكونات السابقة في تحضير وصفة كريم النشا لتفتيح المناطق الداكنة من خلال اتباع الخطوات التالية:- قومي بوضع كل المكونات جيدًا في وعاء حجمه متوسط وقلبي المكونات جيدًا ثم قومي بوضعها على النار لمدة خمس دقائق حتى تسخن المكونات وتمتزج تمامًا.

ارفعي الخليط من على النار ثم قومي

ضعي الخليط المتبقي وخزنيه في علبة زجاجية نظيفة ثم بوضعه داخل الثلاجة حتى يصبح باردًا تمامًا وجاهز للاستخدام.

ثم ابدئي في تطبيقه على بشرتك أو على المناطق الحساسة واتركيه لمدة نصف ساعة على المنطقة ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الدافئ والغسول أو الصابون.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا وخاصة إذا اقترب موعد زفافك حتى تحصلي على نتيجة بشكل سريع. كريم الليمون والزبادي للبشرة مكونات الكريم: – أربع ثمرات ليمون كبيرة الحجم.

كوب كبير من الزبادي الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وزين جوز الهند.

نشا الذرة. طريقة التحضير: – بواسطة المكونات السابقة قومي بتحضير كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة وتنعيمها عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بخفق كل المكونات في وعاء مناسب حتى تمتزج تمامًا ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يصبح متماسك تمامًا.

أخرجيه من الثلاجة يبرد قليلًا ثم قومي بتنظيف البشرة وابدئي في تطبيق الكريم عليها ودلكي البشرة لمدة خمس دقائق بالكريم.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة ساعة كاملة ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر ويمكنك تطبيق الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع لمدة شهر كامل. عمر شويل - جدة قنبلة التبييض للعرايس ..الليمون والنشا تفتيح من اول استخدام للبشرة والجسم نتائج مذهلة - ثقفني

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