نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتريه من الصيدلية.. اقوي كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن خلال 15 دقيقة بديل البروتين بدون مواد ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر المجعد من أنواع الشعر التي من الصعب التعامل معه بشكل يومي, ولذلك يلجأ الكثير الي فرد الشعر لجعله ناعم وبالتالي يكون شكله صحي, ودائما ما تسبب كريمات الفرد العديد من الأضرار وذلك بسبب احتوائها على مواد مضرة للشعر وتسبب تساقطه وتكون فراغات في الشعر ويبحث الكثير عن كريم طبيعي في الصيدلية يمكن استخدامه للتخلص من خشونة الشعر, ولا يسبب أي أضرار على الشعر, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل كريم طبيعيى في الصيدلية للتخلص من تجاعيد الشعر.

ما هو أفضل كريم للتخلص من الشعر المجعد موجود في الصيدلية

كريم جلات من أكثر كريمات فرد الشعر فاعلية حيث أنه عبارة عن مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على أمداد الشعر بنسبة من البروتين الطبيعي والذي يعمل على التخلص من تجعدات الشعر, ويساعد في تقليل فقد الشعر لنسبة الترطيب به وبالتالي التخلص من الهيشان, ويساعد هذا الكريم الشعر في الاحتفاظ بالشكل المفرود لأطول فترة ممكنة, ويمكن استخدام الكريم بشكل صحيح مثل الخطوات التالية:-

يتم غسل الشعر والتأكد من عدم احتواء الشعر على أي زيوت أو أوساخ وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر بحيث يكون خالي من أي عقد او تشبكات.

يقسم الشعر أجزاء صغيرة وذلك حسب كثافة الشعر وبعد ذلك يتم توزيع الكريم على الشعر بكل اجزاءه والتأكد من أن الكريم يغطي الشعر بالكامل, وبعد ذلك يترك الكريم على الشعر ساعتين.

يتم غسل الكريم من الشعر وبعد ذلك يرطب الشعر بزيت طبيعي مثل جوز الهند ويتم تمشيطه.

ما هي أقوي وصفة للتخلص من الشعر المجعد بسهولة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها على الشعر وأهمها هى الخميرة حيث أنها من أهم المواد التي يمكن استخدامها على الشعر وذلك لأنها تحتوي على مواد مهمة جدًا لتغذية الشعر وتساعد في التخلص من الشعر الخشن, ويمكن استخدام الخميرة عن طريق وضع معلقتين منها مع معلقتين من الزبادي ومعلقة من الخل ويخلط كل المكونات معا وبعد ذلك يتم وضعها على الشعر ويتم لف الشعر وتغطيته بكيس بلاستيك وبعد ساعة يتم غسل الشعر.

كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن

يمكن للتخلص من الشعر الخشن تاني تعانين منه باستعمال خلطة سحرية تتكون من ملعقة من الخميرة مع ملعقة من زيت اللوز الحلو علي كوب من الماء ثم قومي بوضع هذه الخلطة على شعرك الخشن المجعد ساعتين وسوف تلاحظين الفرق حيث أن الخميرة تعمل بصورة كبيرة في التخلص من تجاعيد الشعر والقضاء عليها بسرعة الصاروخ في خلال وقت قياسي قومي فورا باستخدم هذه الخلطة الجبارة للتخلص النهائي من مشاكل الشعر بسرعة