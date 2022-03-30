صبغ الحواجب بالقهوة منزلياً بدون مواد كيميائية باللون البني الفاتح

صبغ الحواجب بالقهوة، تعد القهوة من أشهر المكونات الغذائية التي تدخل في صناعة الكثير من المستحضرات التجميلية للحفاظ على صحة وجمال ونضارة البشرة والشعر، ومن أشهر استخدامات القهوة الجمالية إدخالها في تحضير صبغة الحواجب وتغيير لون الشعر إلى اللون البني، من أجل إبراز جمال وأنوثة المرأة وجعلها أكثر شباباً ونضارة، فلم تقتصر القهوة على المطبخ فقط بل تدخل في تركيبات وتحضير مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر وصبغات الحواجب، لما لها من فوائد عظيمة، وفيما يلي مكونات وخطوات كريم صبغة الحواجب بالقهوة تابعونا لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

صبغ الحواجب بالقهوة

تتميز القهوة كأحد أطيب أنواع المشروبات الساخنة المنبهة للعقل والذاكرة بالعديد من الفوائد الجمالية للبشرة والجلد مثل شد التجاعيد وتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وغيرها الكثير، كذلك أثبتت فعاليتها السريعة في صبغ لون الشعر والحواجب، وهذه وصفات صبغ الحواجب بالقهوة التي يمكن اتباعها للحصول على درجة لون شعر الحواجب باللون البني الداكن:

تذويب ملعقتين صغيرتين من بن القهوة المحوج في ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

إضافة ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام إلى المكونات.

مزج كافة المكونات مع بعضها للحصول على قوام الصبغة الناعم والمتجانس دون أي تكتلات.

رسم الحواجب بقلم تحديد الحواجب، ثم يتم استخدام عيدان الأذن من خلال غمسها في الصبغة وتطبيقها على الحاجبين.

ترك الصبغة على الحواجب لمدة ثلاثون دقيقة، ثم يتم إزالتها باستخدام قطنة مبللة بزيت الزيتون.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة والليمون

كما يمكن تشقير لون الحواجب باللون البني الفاتح باستخدام القهوة والليمون من خلال الخطوات التالية: