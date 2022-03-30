انسف كرشك .. بذور صغيرة معجزة تفتت دهون البطن والأرداف تناوليها في رمضان لتخسيس 20 كيلو من وزنك

يمكنكم الآن التخلص من الكرش وترهلات الجسم في البطن والأرداف من خلال وصفة بذور الكتان للتخسيس، فالكتان من المكونات التي لها فائدة عظيمة في تخسيس الجسم والتخلص من الدهون كما أن لها فوائد عظيمة للجسم وفي معالجة الكثير من الأمراض الخطيرة، والمكونات الطبيعية تساهم في معالجة مشاكل الجسم بشكل جذري وبدون أي أضرار جانبية، فالله -عز وجل- خلق مع كل داء دواء ووضع دوائه في النباتات والثمار التي نزرعها ونتناولها.

وصفة بذور الكتان للتخسيس والتخلص من دهون الجسم

مكونات تحضير الوصفة:-

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ثمرة ليمون معصورة.

كوب كبير ماء ساخن.

خطوات التحضير والاستخدام:-

قومي بخلط بذور الكتان مع الماء الساخن وقلبيها جيدًا ثم أضيفي عصير الليمون إلى منقوع بذور الكتان وقلبي الخليط بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بتناول كوب كبير من المشروب يوميًا لمدة شهر كامل حتى تحصلي على جسم رشيق بدون أي ترهلات.

محاذير وأضرار تناول بذور الكتان

لبذور الكتان عدة أضرار وآثار جانبية عند تناولها وهناك بعض الحالات التي لا يجب فيها تناول بذور الكتان والتي تتمثل فيما يلي:-

من الأفضل عدم تناول بذور الكتان الغير طازجة حيث أن هذه البذور تحتوي على نسبة كبيرة من السموم التي قد تتسبب في مشاكل متعددة للمعدة منها عسر الهضم والقيء وارتجاع المريء.

كما أنه لا يجب تناول أي مكملات تحتوي على بذور الكتان في فترة الحمل لأنها ليست آمنة تمامًا على صحة الجنين سواء الحمل أو خلال فترة الرضاعة.

بعد تناول مشروب أو أطعمة تحتوي على بذور الكتان يجب تناول كميات كبيرة من المياه بعدها لأنها من المكونات التي لا يتم هضمها بسهولة.

قد تؤدي إلى الإمساك واضطرابات في الجهاز الهضمي والقولون فيجب عدم الإفراط في تناولها أو شربها.

أهم فوائد بذور الكتان