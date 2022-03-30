نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد.. بكيلو دقيق حضري كيلو بسكويت مقرمش بدون ماكينة بطعم لذيذ سهل وسريع في المقال التالي

بسكويت العيد.. بكوبايه دقيق حضري كيلو بسكويت مقرمش يمكنك الآن معرفة طريقة عمل بسكويت بدون ماكينة وبدون حتى قمع في المنزل بخطوات سهلة ومكوناته غير مكلفة نهائيًا، وهذه الوصفة يجب عليك معرفتها قبل قدوم العيد ففي العيد نقوم بتحضير كافة أنواع البسكويتات بأشكال مختلفة وكميات كبيرة، وكانت هذه الوصفة إحدى الوصفات التي تساعدك في عمل البسكويت في وقت سريع تمامًا وبدون جهد أو تعب من استخدام الماكينة أو أداة التشكيل، وسنوضح لكم الطريقة بالتفصيل في السطور التالية. طريقة عمل بسكويت بدون ماكينة في المنزل طريقة عمل البسكويت بواسطة كيس الحلواني يمكنك تشكيل البسكويت الذي نقوم بتحضيره بالنشادر بواسطة كيس الحلواني حيث أنه يمكنك نفس استخدام مكونات عمل البسكويت ولكن طريقة التشكيل مختلفة.

يجب استبدال السمنة بالزبدة المصرية الأصيلة حتى تصبح العجينة أكثر ليونة وقوامها متماسك وبواسطة قمع كيس الحلواني يمكنك تشكيلها بسهولة. طريقة تحضير البسكويت في المنزل مقادير الوصفة:- أربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كمية مناسبة من الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

نصف كوب كبير من الحليب الدافئ.

بيضتان كبيرتا الحجم.

كيسان من الفانيلا.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر.

سكر بودر في كوبان صغيران.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

رشة ملح. طريقة وخطوات التحضير قومي بوضع الحليب الدافئ بداخل برطمان بلاستيكي أو زجاجي له غطاء محكم الغلق ثم أضيفي نشا الذرة في البرطمان.

قلبي الخليط جيدا ثم قومي بوضع السمنة في طبق مناسب وأضيفي إليها السكر وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ويمكنك خلطهم بواسطة المضرب الكهربائي.

بعد ذلك قومي بوضع البيضة في الخليط وقومي بخفقهم جيدًا بواسطة المضرب ثم أضيفي الفانيلا إلى الخليط وقلبيهم جيدًا.

ثم بعد ذلك أضيفي الملح إلى البرطمان حتى يذوب النشا والفانيلا في خليط الملح واللبن وقلبي الخليط جيدًا حتى تصبح لديك عجينة متجانسة.

بواسطة المنخل قومي بصب الدقيق بشكل تدريجي واعجني بيديك جيدًا ثم أضيفي البيكنج باودر ثم أضيفي الحليب المتبقي.

أحضري كيس الحلواني وقومي بوضع العجينة بداخله ثم قومي بفتحه من الأعلى على هيئة قمع وقومي بتشكيله في صينية الفرن.

ضعي صينية الفرن في الفرن المسخن واتركيها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون. عمر شويل - جدة بسكويت العيد.. بكيلو دقيق حضري كيلو بسكويت مقرمش بدون ماكينة بطعم لذيذ سهل وسريع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت العيد.. بكيلو دقيق حضري كيلو بسكويت مقرمش بدون ماكينة بطعم لذيذ سهل وسريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.