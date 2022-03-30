خبز الحليب بالتمر والسمسم بأسهل طريقة وألذ طعم

خبز الحليب بالتمر والسمسم من أنواع المخبوزات التي تتميز بقوام خفيف وطعم رائع، ويمكنك تحضيره في المنزل ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتحرص كثير من الأمهات على عمل المخبوزات لأنها محببة جداً للأطفال، كما يفضل الكثيرون تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، ودائماً يتم البحث عن وصفات لعمل المخبوزات في المنزل تكون سهلة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل خبز الحليب بالتمر والسمسم بألذ طعم.

مكونات خبز الحليب بالتمر والسمسم



يتم تحضير خبز الحليب بالتمر والسمسم بالمكونات البسيطة التالية:-

2 كوب من الحليب الدافئ (500 مللي)

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

6 أكواب إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الحشوة

نصف كيلو من معجون التمر.

ملعقة كبيرة من السمن.

للتزيين

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خبز الحليب بالتمر سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-

نذوب ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية وكوب إلا ربع من السكر في الحليب الدافئ ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل وبيضة بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كوب من الزيت النباتي مع التقليب حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نقوم بإضافة ستة أكواب إلا ربع من الدقيق وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونعجن باليد جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نضع العجينة في إناء مدهون بقليل من الزيت وتغطي وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتغطي بفوطة نظيفة وتترك جانباً. لعمل الحشوة في طبق نضع نصف كيلو من معجون التمر وملعقة كبيرة من السمن ثم نعجن جيداً. نفرد كرات العجين على شكل مستطيل ثم نوزع العجوة بشكل طولي على الجانب ثم نلفها رول ونغلقها لتصبح على شكل دائرة. ثم نقوم بعمل فتحات على وجه العجين باستخدام سكين حاد للتزيين. نضع الخبز في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة ويغطي ويترك ليختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه قبل الخبز. ثم ندهن الوجه بخليط مكون من صفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا ويزين بقليل من السمسم على الوجه. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقه مع المتابعة حتى يأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج الخبز من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم قدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل المخبوزات

يفض الكثيرون شراء المخبوزات جاهزة من المخابز ويجدون صعوبة عند عملها في المنزل، ولذا سوف نقدم لكم بعض النصائح المهمة لنجاح عمل المخبوزات في المنزل بنفس طعم الجاهز، ومن أهمها ما يلي:-