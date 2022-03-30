نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوريا مبهرة لإزالة التسوس ولتسكين آلم الأسنان والضرس فوراً بمكون مزهل لن تصدق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لازالة تسوس الاسنان والجير، تسوس الأسنان هو عبارة عن بعض التجاويف في سطح السن الصلب، ينتج التسوس بسبب البكتيريا التي تتواجد داخل الفم بعد تناول الوجبات المتكررة و شرب السكريات، بالإضافة إلى إهمال تنظيف الأسنان بانتظام.

في هذا المقال نستعرض معكم طرق طبيعية من مكونات طبيعية لإزالة تسوس الأسنان والجير المتراكم، كما أقدم اليوم خلطة لازالة التجاعيد أفضل من البوتكس، وكذلك طرق لتكبير وتوسيع العين و كيف ترجعين الكولاجين لوجهك بشكل طبيعي، بجانب خلطة لنفخ الشفايف بيوم وكأنها فيلر وأيضاً وصفة لتصغير الانف بدون عمليات وفي اسبوع واحد فقط.

وصفة القرنفل لازالة تسوس الاسنان والجير

يعد القرنفل أهم مكون يعالج مشكلات الأسنان عامة لما يشتمل عليه من مضادات الإلتهاب هو أيضا يعمل كمسكن للآلام و يوقف انتشار التجاويف.

طريقة تطبيق الوصفة:-

يتم تخفيف قطرتين من زيت القرنفل بربع ملعقة زيت سمسم صغيرة.

تبلل كرة قطنية بالخليط و توضع على السنة المصابة.

تكرر هذه العملية يوميا قبل النوم.

الخليط يستخدم كغسول للفم يحمي الأسنان من مشكلة تراكم الجير على الأسنان، يمكن استخدامه يوميا.

وصفة زيت جوز الهند لازالة تسوس الاسنان والجير:-

يعمل زيت جوز الهند على تعزيز صحة الأسنان، كما يقي السن من مشكلة الجير المتراكم عن طريق غمس قطعة صغيرة من القطن في زيت جوز الهند ثم فرك الأسنان بالقطنة.

ينصح أطباء الأسنان بغسيل الأسنان بالمعجون والفرشاة مرتين على الأقل أسبوعيا للتقليل من خطر الإصابة بمرض تسوس الأسنان.

وصفة الجليسرين لازالة تسوس الاسنان والجير:-

الجلسرين يطهر الفم و كذلك الأسنان ويساعد في التخلص من أنواع البكتريا وانواع الجراثيم التي ربما تصيب اللثة والأسنان.

ما عليك إلا تدليك أسنانك بالجلسرين بقطنة مبللة منه، تلاحظ اختفاء طبقات الجير.

وصفة الخل لازالة تسوس الاسنان والجير:-

يساعد الخل سريعا على القضاء على طبقة الجير الموجودة فوق الأسنان، ويتم هذا عن طريق خلط ملعقة خل مع كوب ماء دافئ.

وصفة الملح وزيت الخردل للقضاء على تسوس الأسنان وحميتها

يعمل زيت الخردل والملح معا على التخلص من الجير المتراكم بالاسنان وكذلك القضاء على التسوس، فقط نخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الخردل في إناء، ثم ضعي الخليط على اللثة والأسنان مع مراعاة تدليك رفق لمدة 10 دقائق.

ثم نتمضمض بنصف كوب الماء، وعليكي تكرار تلك الوصفة مرتين يومياً صباحاً ومساءً لتحصلين على أفضل النتائج.

كما يمكن استخدام الليمون فقط في تلميع الأسنان وازالة الجير نهائيا مع استمرارك على تطبيق الوصفة كل ماعليكي هو أخذ ليمونة وقصمها على نصفين ثم إحضار فراشة الأسنان الخاصة بك.

قومي بعصر نصف الليمونة على الفراشة مثل وضع المعجون تماما، ثم قوني بغسل اسنانك واللثة كذلك جيداً جدا لمدة دقائق ثم قومي بشطف اسنانك بالماء.

عليكي تطبيق تلك الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

وصفة عصير الليمون والمعجون لازالة الجير المتراكم بالاسنان

يلعب الليمون دورا هامة في تنظيف وتطهير الأسنان وأصبح مكون أساسي في أزالة الجير فيمكن استخدام كمية قليلة من عصير الليمون وضعي فوقها كمية قليلة أيضاً من معجون الأسنان وقومي بغسل أسنانك به لمدة خمس دقائق على الأقل وكذلك اللثة ثم قومي بشطف أسنانك جيداً بالماء وعليكي اتباع تلك الوصفة يوميا وستلاحظين الفرق بنفسك.

فلا نستيطع أن ننكر أو نتجاهل دور الملح المذهل في القضاء على جير وتسوس الاسنان وهو محلول المحل فقط ضعي نصف ملعقة صغيرة من الملح على نصف كوب من الماء وقومي بخلطهم جيداً، ثم نتمضمض بالخليط لمدة دقيقتين على الأقل وستلاحظين الفرق بنفسك، عليكي تكرار تلك العملية ثلاث مرات يوميا حتي تحصلين على النتيجة المطلوبة.

كما يمكن تطبيق تلك الوصفات أيضاً لحماية الأسنان من التسوس وليس فقط لازالة التسوس وذلك للحفاظ على أسنانك.

فيعد تسوس الاسنان من أكثر الأمراض الشائعة التي تؤثر على صحة الأسنان، ويرجع السبب لذلك كثر ة الإفراط في تناول الحلويات وأيضاً عدم الاهتمام بنظافة الأسنان وغسلها يوميا بالفرشاة والمعجون.

فيمكن علاج وازالة تسوس الاسنان في المنزل من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية والحصول على نتيجة مبهرة دون الحاجة للذهاب إلى طبيب الاسنان.

وصفة الليمون مع المعجون لازالة تسوس الاسنان

من أكثر الخلطات فاعلية وحققت نجاح من أول استخدام هي وصفة الليمون مع معجون الاسنان لازالة الجير المتراكم على الاسنان وتنظيفها وازالة التسوس بها فقط كل ماعليكي تجهيز نصف ليمونة وفرشاة الاسنان وكمية من المعجون.

خذي نصف الليمونة وقومي بعصرها على فرشاة الاسنان ثم ضعي فوقها كمية مناسبة من معجون الاسنان.

ابدئي بغسل اسنانك بالكامل كما تفعلين مع المعجون فقط لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي اسنانك بالماء البارد.

احرصي على تطبيق تلك الوصفة مرة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة القرنفل لعلاج تيوس الأسنان

يعمل القرنفل على علاج أي نوع من مشاكل الأسنان بما في ذلك التسوس، ويرجع ذلك لخصائصه المذهلة المضادة للالتهابات، كما يلعب دورا هاما كمسكن وأيضاً ومضادة للجراثيم، كما يستطيع القرنفل أن يخفف الألم.

خطوات تطبيق الوصفة

جهزي ثلاث قطرات من زيت القرنفل مع ربع ملعقة صغيرة من زيت السمسم، قومي بمزج المكونات السابقة جيداً. جهزي قطعة قطن واغمسيها في القطنة وضعيها على الضرسالمصاب، يكرر كل يوم قبل النوم. حلول سريعة لتسكين آلم الأسنان

وصفة غسول القرنفل

يعمل القرنفل على تسكين آلم الأسنان والضرس أيضا فيمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل على كوب صغير من الماء، ثم اتركه لمدة عشر دقائق يغلي، واتركه حتى يبرد.

قوم بعد ذلك بمضمضة الفم به مرتين يوميا لتسكين وجع الاسنان، كما يمكنك استخدام وصفة القرنفل بالماء المغلي تلك مرة واحدة يوميا للعناية بالأسنان.

غسول ورق الزيتون للتخلص من آلم الأسنان

ضع ملعقة متوسطة من زيت الزيتون على ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر وضيف عليهم ربع كوب من الماء وضعيهم في إناء على النار حتي يغلي المزيج وتركه حتى يبرد، ثم قم باستخدام الوصفة من خلال المضمضة مرتين يوميا لتقليل آلم الأسنان.

غسول الملح لتقليل آلم الاسنان

من الوصفات التي حققت نتيجة حقيقية سريعة في تسكين آلم الضروس والأسنان هي وصفة غسول الملح، فمن خلال وضع نصف كوب ماء ويضاف عليه اربع ملاعق من الملح وتمزج جيدا ثم يأخذ منها القليل ويمضمض به مكان الضرس أو السن المصاب لمدة دقيقة ثم نعاود نفس الطريقة حتي تنفذ كمية الماء، تكرر الوصفة مرة أو مرتين يومياً.

محلول الملح مع الخل الأبيض والماء لعلاج جير الأسنان

يلعب الخل الأبيض دورا كبير في ازالة جير الأسنان المتركم والتخلص من الاصفرار نهائيا، كما يساعد الملح على التخلص والقضاء من البكتيريا وكذلك حماية اللثة والأسنان بالكامل من العدوي.

فمن خلال دمج كمية متساوية من الخل والملح في نصف كوب من الماء واعداد محلول والغرغرة به مرة واحدة يوميًا، ستلاحظين الفرق بنفسك.

استخدام الفحم لبييض الأسنان وازالة الجير

الفحم من المواد التي أثبت قدرتها في تبييض الأسنان وهو من الوصفات المجربة التي تعمل سريعا على تبييض الأسنان من خلال طحن كمية من الفحم حتي يصبح ناعما تماما معك ثم يضاف كمية منه على معجون الأسنان المعتاد، ثم يغسل به الاسنان جيدا ولدقائق وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة لتبييض الأسنان بعصير الليمون

مع عصير الليمون ستصبح أسنانك بيضاء بدون استخدام المعجون ، حيث يعمل عصير الليمون سريعا على تفتيح الأسنان وازالة الجير المتراكم عليها نتيجة التدخين وعدم العناية بها، وذلك من خلال وضع قطرات من عصير الليمون على أسنانك وغسلها بنفس ذات طريقة الفرشاة والمعجون، ثم يترك على الأسنان حتي مرور ربع ساعة ثم يشطف ، تكرر الوصفة مرة يوميا لنتيجة مبهرة.

قشر الليمون لازالة الجير

كما يمكن بدون استخدام الفراشاة تبييض الاسنان بالليمون من خلال قشر الليمون الذي يلعب دورا فعال في ازالة الجير المتراكم على الاسنان ويعجلها بيضاء لامعة، فقط عليكي أخذ ليمون وتقطيعها لنصفين وعصرها، نأخذ القشرة ونقوم بتمريرها على الاسنان بمسحة خفيفة حتي لا نجرح اللثة لمدة دقيقتين نستمر على ذلك، ثم تشطف الاسنان بالماء وستلاحظين الفرق بنفسك من أول استخدام.

أهمية استخدام الوصفات الطبيعية في تبييض الاسنان وزالة الجير والاصفرار المتراكم عليها

تعتبر الوصفات الطبيعية هي من آمن الطرق الفعالة في علاج تسوس الاسنان البسيط، كما تعالج الجير المتركم والاصفرار الذي قد يحتاج البعض في ازالته بالليز، فمع الوصفات السابق ذكرها اعلاه ستحصلين على اسنان لامعه بيضاء بدون جير او تسوس، من خلال وصفة الملح والقرنفل والليمون.

عيدان القرنقل لتسكين الم الاسنان

كما ذكرنا ان القرنفل يساعد على تنظيف الاسنان وازلة التسوس ولكن لم نذكر قدرته الهائلة على تسكين الالمـ حيث يختوي القرنفل على خصائص مذهلة تساعد على تسكين الم الاسنان المصابة بالتسوس ومذلك الضروس، ومن خلال وضع عود نن القرنفل على الضرس النصاب او السن والضغط عليه لمدة دقائق سيزول الالم تمام وستشعرين بالفرق بنفسك.

الملح لتنظيف وتطهير اللثة والاسنان

الملح من الوصفات المذهلة التي تساعد في التخلص من اصفرار اللسنان والجير المتراكم عليها، حيث يمنحك الملح تطهير للفم واللثة والاسنان بعمق، فضلا على قدرته في تقليل الم تسوس الاسنان والضروس، وذلك من هلال وضع نصف معلقة مع معجون الاسنان وغسل الاسنان به يوميا ستلاحظين الفرق بنفسك.