عندك قرعة ماء فارغة حضري زلابية في 10 دقائق وسر قرمشتها ولونها الذهبي مستحيل تفكري تشتريهم بعد اليوم

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الذلابية من الحلويات الشعبية المنتشرة بشكل كبير, وهي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع والزلابية من الوصفات التي يمكن تحضيرها بشكل سريع في البيت والاستغناء عن شرائها من محلات الحلويات وذلك بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت, ولكن يبحث الجميع عن سر جعل الزلابية كور وتكون مقرمشة لأطول فترة ممكنة, ويرجع ذلك الي طريقة التجهيز الصحيحة, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لعمل الزلابية في البيت بسهولة وبمكونات سهلة في عشر دقائق فقط بحيث تكون من زلابية المطاعم.
طريقة عمل الزلابية في عشر دقائق
المكونات
- كوب دقيق.
- معلقتين نشا.
- معلقة بودرة كاسترد.
- معلقة سكر.
- معلقة خميرة.
- معلقة زبت.
- رشة بيكنج بودر.
- رشة فانيليا.
- رشة ملح.
- معلقة زبادي.
- كوب ماء دافئ.
- زيت للقلي.
- شربات ثقيل.
ماهي خطوات تحضير الزلابية المقرمشة في البيت
الشربات الثقيل من أهم العوامل التي تتحكم في نجاح وصفة الزلابية من فشلها, فيجب أن يكون بارد تمامًا وتكون الزلابية ساخنة ليعطي القرمشة المطلوبة.
- يتم تحضير الشربات أول شئ بوضع كوب سكر على نصف كوب ماء ويقلب كل منهم معا ويوضع عليهم معلقتين ليمون ويرفع على النار ليغلي معًا وبعد ذلك يترك يبرد تمامًا.
- يتم نخل الدقيق ويوضع في إناء ويوضع عليه رشة الملح والفانيليا والسكر والبيكنج بودر والخميرة والنشا والكاسترد وتقلب كل هذه المكونات معًا.
- يوضع عليهم معلقة الزيت ويقلبان كل منهم معا وبالتدريج يتم إضافة الماء الي الخليط, ويقلب جيدا بالمضرب لمدة عشر دقائق.
- تضاف معلقة الزبادي ويقلب ويتم تغطيه الخليط ساعة وبعد ذلك يتم تقليبه ويغطي ليتخمر ساعة أخري.
- يتم وضع كمية من الزيت في طاسة على النار ليسخن ويوضع خليط الزلابية في كيس ويتم عمل قطع صغير في الكيس وفي الزيت يتم الضغط على الكيس لتخرج العجينة ويتم قصها بالمقص.
- تقلب الزلابية في الزيت جيدًا حتى يصبح لونها ذهبي جميل وبعد ذلك يتم تصفيتها من الزيت ويوضع عليها الشربات البارد أو السكر المطحون وتقدم.
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