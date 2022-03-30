عندك قرعة ماء فارغة حضري زلابية في 10 دقائق وسر قرمشتها ولونها الذهبي مستحيل تفكري تشتريهم بعد اليوم

الذلابية من الحلويات الشعبية المنتشرة بشكل كبير, وهي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الجميع والزلابية من الوصفات التي يمكن تحضيرها بشكل سريع في البيت والاستغناء عن شرائها من محلات الحلويات وذلك بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت, ولكن يبحث الجميع عن سر جعل الزلابية كور وتكون مقرمشة لأطول فترة ممكنة, ويرجع ذلك الي طريقة التجهيز الصحيحة, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة لعمل الزلابية في البيت بسهولة وبمكونات سهلة في عشر دقائق فقط بحيث تكون من زلابية المطاعم.

طريقة عمل الزلابية في عشر دقائق

المكونات

كوب دقيق.

معلقتين نشا.

معلقة بودرة كاسترد.

معلقة سكر.

معلقة خميرة.

معلقة زبت.

رشة بيكنج بودر.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

معلقة زبادي.

كوب ماء دافئ.

زيت للقلي.

شربات ثقيل.

ماهي خطوات تحضير الزلابية المقرمشة في البيت

الشربات الثقيل من أهم العوامل التي تتحكم في نجاح وصفة الزلابية من فشلها, فيجب أن يكون بارد تمامًا وتكون الزلابية ساخنة ليعطي القرمشة المطلوبة.