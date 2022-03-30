طريقة عمل فاهيتا الفراخ علي الطريقة الأصلية

طريقة عمل فاهيتا الفراخ من الألف إلي الياء فهذه الوجبة من الوجبات المميزة جدا لعدد كبير من الأشخاص سواء كبار أو صغار وخاصة الشباب، فهي وجبة سريعة مليئة بالفوائد المتعددة فهي تحتوي علي البروتين الموجود في الفراخ والفيتامينات الموجودة في الخضروات، بالإضافة إلي احتوائها علي ألوان مميزة تلفت النظر وتجذب الانتباه، فيجعلنا نسعد برؤيتها قبل أن نتذوقها، الجدير بالذكر أن هذه الوصفة هي وجبة مكسيكية الأصل وتم نقلها إلي جميع إنحاء العالم مع التغيير في مذاقها وطرق تقديمها ولكن اليوم يقدم لكم موقع ثقفني الطريقة الأصلية لعمل فاهيتا الفراخ كما تقدم في المكسيك بلدها الأصلي.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ

المقادير

نأتي بنصف كيلو صدور فراخ مخلية من العظم مقطعه شرائح.

إحضار 2 ثمرة بصل مقطع شرائح طويلة.

إحضار 3 ثمرات فلفل ألوان تقطع شرائح طويلة.

4 ملاعق كبيرة زيت.

عدد 2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح طويلة.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة كاتشب.

زعتر وريحان.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية نأتي بالفراخ والمتمثلة في صدور الفراخ ويجب تنظيفها جيدا ونقعها في ماء وملح وخل لمدة 10 دقائق علي الأقل والهدف من ذلك الحصول علي الفراخ نظيفة بدون أي شوائب أو بقايا دم، وبعد نقعها يجب شطفها جيد وتصفيتها ثم نقوم بإحضار طاسة عميقة نضع بها الزيت حتي يسخن جيدا ثم نضع به الفراخ الشرائح مع التقليب ويتم تسويتها بشكل كامل ومن هنا نقوم بتصفيتها من الماء التي فقدته ومن الزيت الزائد الموجود بالطاسة وبعد ذلك نضع رشه من الفلفل الأسود المطحون مع التلقيب جيدا وتوزيعة بشكل جيد ثم نقوم بوضع شرائح البصل مع التقليب ثم شرائح الطماطم والفلفل الألوان و الكاتشب ونقوم بالتقليب المستمر حتي 10 دقائق علي النار وبذلك يتم تسويتها بشكل كامل وبعد ذلك نضعها في عيش التورتيلا أو عيش الصاج كما يطلقون عليه ونضع علي الفاهيتا جبنة شيدر أو جبن البارميزان ونضع السندوتشات علي الجريل حتي تسيح الجبنة بشكل كامل وبعد ذلك يقدم بجانب الصوصات المختلفة وسلطة الكول سلو وبألف هنا.