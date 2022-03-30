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تعد السمبوسة من الاصناف الشهيرة التي انتشرت كثيرا فى البلاد العربية وخاصة بلاد الشام، ويمكن تقديمها بأكثر من حشو وطريقة مختلفة منا من يقوم بتحضيرها بحشوة اللحمة المفرومة او حشوة الجبنة المفضلة لديكم، ويمكن تقديم السمبوسك مقلية فى الزيت ويمكن تحضيرها فى الفرن، واليوم نقدم لكم طريقة عمل السمبوسك بأسهل الطرق وبأقل التكاليف. طريقة عمل السمبوسك المكونات لفة من رقائق السمبوسك حوالى ٥٠٠جرام.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة.

كمية قليلة من البقدونس المفروم.

زيت للقلى.

٢بيضه.

معلقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير فى وعاء صغير نضع النشا مع الماء ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عجينة سائلة.

نقوم بفرد رقائق السمبوسك ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من عصاج اللحمة المفرومة.

نقوم بلف رقائق السمبوسك على شكل مثلثات.

نغلق السمبوسك جيدا من الاطراف بواسطة عجينة النشا حتى لا يخرج منها الحشو اثناء التحمير.

نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

فى وعاء عميق نقوم بخفق البيض جيدا مع ذرة من الفلفل الأسود.

نضع السمبوسك فى البيض ثم الى الزيت على نار متوسطة.

تقلب السمبوسك على الوجهين حتى نحصل على اللون المطلوب.

نرفع السمبوسك من النار على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

ترص السمبوسك فى وعاء التقديم وتزين بالقليل من البقدونس.

تقدم السمبوسك مع البانية والبطاطس المقلية.

وتقدم أيضا مع الأرز البسمتي بالمكسرات والدجاج المشوى.

ويمكن استبدال حشوة اللحمة المفرومة بانواع الجبن المفضلة لديكم مع شرائح الزيتون. طريقة عمل عصاج اللحمة المفرومة المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومه.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من البهارات. طريقة التحضير فى قدرا على نار متوسطة نضع الزبدة مع البصل المفروم ونقلبهم جيدا.

عند تشويح البصل نضيف اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الاسود والبهارات.

نقلب المكونات جيدا ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسويتها.

ترفع اللحمة المفرومة من على النار وتترك جانبا حتى تبرد وهنا تصبح جاهزة للاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لعمل السمبوسك باللحمة المفرومة في المنزل خطوة بخطوة وطعم لذيذ - ثقفني

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