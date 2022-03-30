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شعرك هيطول للركب.. مكون معجزة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الشعر الآن يمكنك التعرف على طريقة تحضير وصفات القرنفل لتطويل الشعر بسرعة وهذه الوصفة مفيدة خاصة بالنسبة للأشخاص التي تعاني من مشكلة نمو الشعر ببطء، فالشعر أحيانًا بعد تقصيره أو إذا كان قصير من الأساس يعاني من بطء في النمو وهناك أسباب متعددة لبطء نمو الشعر، ولكن زيت القرنفل أو خلط القرنفل مع الشامبو يساهم في حل هذه المشكلة حيث أنه يطيل الشعر ويسرّع من نموه بشكل كبير كما أنه يعالج الكثير من مشاكل الشعر مثل القشرة والتقصف والتساقط. طريقة استخدام القرنفل لتطويل الشعر قومي بتجفيف مسامير القرنفل حتى تصبح جافة تمامًا وذلك إما بوضعها تحت أشعة الشمس أو بتسخينها بداخل الميكروويف.

بعد أن تصبح جافة تمامًا قومي بطحنها في المطحنة المنزلية حتى تتحول إلى مسحوق مطحون وناعم تمامًا.

أضيفي كمية من زيت القرنفل إلى المسحوق وقلبيه حتى يتحول إلى شكل عجينة سائلة قليلًا.

اشطفي شعرك وجففيه ثم قومي بوضع الخليط عليه من الفروة حتى الأطراف واتركيه لمدة ساعة تقريبًا.

اغسلي شعرك بعد مرور الساعة وخلصيها من بقايا الخليط بواسطة الشامبو الخاص بك.

اتبعي الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على شعر طويل وناعم وانسيابي. وصفة القرنفل مع زيت الزيتون للشعر قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وكمية من القرنفل المطحون وزيت الزيتون وزيت الخروع وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط متجانس تمامًا.

بعد أن تخلطي المكونات قومي بتدليك شعرك بها واخلطيها جيدًا واتركيه على شعرك لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى يستفاد شعرك تمامًا منها ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

طبقي الوصفة مرتين أسبوعيًا. مزيج القرنفل والماء لتطويل الشعر وتكثيفه ضعي كوب كبير من الماء على نار هادئة حتى يغلي ثم أضيفي إليه ملعقتين من مسامير القرنفل واتركي المسامير في المار تغلي لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك ارفعيه من على النار حتى يصبح باردًا تمامًا ثم قومي بصبه في زجاجة بخاخ وقومي برشه على شعرك من جميع النواحي.

اتركيه لمدة ساعة على شعرك ثم اشطفيه بالماء والشامبو الخاص بك. عمر شويل - جدة شعرك هيطول للركب.. مكون معجزة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الشعر الخفيف من اول استعمال - ثقفني

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