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ارخص من الليزر.. ضعيها 10 دقائق لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بعيدًا عن الطرق المؤلمة مثل السويت أو المكلفة مثل الليزر تعرفي على طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا، وهذه الطريقة تقوم بإزالة الشعر من جذوره وتقلل من نموه وتباعد بين الفترات منذ وقت إزالته حتى وقت ظهوره ونموه مرة أخرى، فالشعر الزائد مشكلة نعاني منها جميعًا ونبحث عن أفضل وأسرع الطرق وكذلك نبحث عن طرق غير مؤلمة وغير مكلفة حتى نتخلص تمامًا منه، وطريقتنا اليوم من الطرق البسيطة والغير مؤلمة التي تخلصك من شعر الوجه وأي شعر زائد في الجسم. طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا مكونات الطريقة: – ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير: – قومي بوضع المكونات السابقة في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس تمامًا ثم قلبيها حتى تتحول إلى عجينة لينة.

قبل وضع الخليط على بشرتك يجب تنظيفها جيدًا أولًا أو المنقطة المرادة ثم ابدئي في فرده عليها بطبقة سميكة على وجهك أو على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها ثم اتركيه لمدة نصف ساعة حتى يصبح جافًا تمامًا.

بعد ذلك اغسلي وجهك بواسطة الماء الفاتر وقومي بتدليكه بحركات دائرية عند إزالته من على بشرتك وقومي بإزالته من على المنطقة في عكس اتجاه نمو الشعر.

يمكنك اتباع الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج مميزة. أهم فوائد النشا للبشرة يعمل النشا على إزالة الزيوت الزائدة التي تصيب البشرة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية الذين يعانون من هذه المشكلة بإفراط.

يمكنك استخدامه في عمل بودرة للمكياج لتثبيته لعدم زواله بسهولة وخاصة عند المناسبات الهامة التي تريدين الحصول على مكياج ثابت لفترة طويلة.

يمكنك إضافته إلى الجلسرين لإزالة الجلد الزائد والميت من على الجلد واتركيه لمدة عشر دقائق على الأقل قبل إزالته من على الوجه.

كما أن النشا يعمل على القضاء على بقايا البقع التي بقيت من جروح وأشعة الشمس الحارقة وتقضي عليها تمامًا وتمحو أثرها.

يمكنك وضعه أيضًا على أحمر الشفاه الذي يتميز بلونه اللامع جدًا فيخفف من حدة اللون ويجعله مطفيًا وهادئًا قليلًا. عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. ضعيها 10 دقائق لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم بدون الم في ثواني - ثقفني

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