صبغ الحواجب ورسمها بالحناء بمكونات منزلية طبيعية بدون أي مواد كيميائية

صبغ الحواجب بالحناء، الحناء لها فوائد كثيرة ومتعددة لصحة الشعر بالإضافة إلى قدرتها الفعالة في تغيير لون الشعر وإخفاء خصلات الشيب الأبيض، فيمكن استخدامها كأحد الصبغات الطبيعية لتقشير وتلوين لون شعر الحاجبين باللون البني الفاتح أو البني المحمر، هذا فضلاً عن أهمية الحناء في تغذية شعر الحواجب وزيادة تكثيفه والتعزيز من نموه، ومن خلال النص التالي نقدم لكم كيفية صبغ الحواجب بالحناء من خلال وصفات طبيعية تأتي بنتائج مضمونة ومجربة تابعونا حضراتكم من خلال المقال لمعرفة المكونات وطريقة التحضير.

صبغ الحواجب بالحناء

تعد الحناء من أفضل الطرق الطبيعية المستخدمة في تفتيح وتشقير لون شعر الحواجب وصبغه باللون البني بدرجاته حسب الرغبة، ويمكن استخدام بودرة الحناء من خلال الوصفات التالية في صبغ الحواجب، حيث تدخل الحناء في العديد من الاستخدامات فتستخدم الحناء سواء للشعر أو اليدين والرجلين، كما يستخدمها أجدادنا القدامى في علاج القدمين والرجلين، بالإضافة إلى صبغ الحواجب وإعطائها اللون البني الفاتح، فعند إضافة بعض المكونات إليها تعطي للشعر اللون الشقر الذهبي، واللون البني الفاتح والغامق للشعر والحاجب، فهي أمنة تماماً على الشعر والبشرة ولا تسبب أي ضرر لكلاهما.

تذويب ملعقة صغيرة من بودرة الحناء في ملعقة كبيرة من ماء الشاي المغلي في بوله صغيرة.

إضافة ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم المطحون، ثم يتم مزج المكونات مع بعضها للحصول على قوام معجون كريمي.

وضع الصبغة على الحاجبين باستخدام ماسكارا الحواجب، ثم تترك لمدة عشرون دقيقة وذلك للحصول على درجة اللون البني الفاتح.

وفي حال الرغبة في الحصول على درجة لون شعر الحواجب باللون البني الداكن يمكن ترك الصبغة على الحواجب لمدة ساعتين.

صبغ الحواجب بالحناء والليمون

كما يمكن استخدام الحناء والليمون في تقشير لون شعر الحاجبين بدرجة البني المحمر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تحضير بوله صغيرة ويخلط فيها ملعقة صغيرة من الحناء وربع ملعقة صغيرة من الكركم.

إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى البولة، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها جيداً.

تحديد الحواجب بالصبغة من خلال غمس عيدان الأذن في الخليط ويطبق على الحاجبين.

ترك الصبغة على الحواجب لمدة ثلث ساعة للحصول على درجة اللون البني المحمر الجذاب.

لاحظي النتيجة بعد الاستخدام.

فوائد الحناء للشعر والحواجب