نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة نمساوية للتغلب على شيب الشعر المبكر والعنيد والعودة للشعر الأسود مجددا في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة طبيعية للشيب مجربة هذا ما تتزايد عنه العمليات البحثية من السيدات والرجال حين بدأ الوقوع في مشكلة الشيب التي تعتبر من المشاكل التي تتسبب في الإحراج الشديد للبعض وخاصة وإن كان الشيب المبكر الذي يظهر مع بداية عمر الثلاثينات، ومن هنا تمكن المشكلة التي يسعي إلى حلها الكثيرين من خلال معرفة أفضل الطرق الطبيعية لـ علاج شيب الشعر، وبعيدا عن الصباغة الكيميائيّة التي تزيد من حجم المشكلة من اضرار ناتجة عنها التلف والتقصف والهيشان واخيرا تساقط الشعر، ولذلك لن نجد اقوي ولا أفضل من الوصفات الطبيعية التي تمنحك تغطية مثالية لشيب الشعر كما تلعب دورا هاما في صباغة الشيب العنيد، ومن خلال موقعنا ثقفني نتطرق معا إلى مجموعة من الوصفات الطبيعية لـ صبغ الشعر الابيض أطول فترة بدون اكسجين او امونيا.

صبغة طبيعية للشيب مجربة

من أجل صبغ الشيب بخلطات طبيعية فعالة حتما ولابد من اتباع وصفة الشاي الأسود التي تعتبر الرائدة في عالم الصبغات الطبيعية، ويرجع ذلك لقدرة ولون الشاي الأسود في التغلب على الشعر الابيض الذي يغزو الشعر.

المكونات

اربع ملاعق كبيرة من الشاي الأسود، او ستة أكياس شاي.

كوبان من الماء.

الطريقة

يتم وضع الماء في وعاء ويضاف اليه كمية الشاي الأسود. يوضع المزيج على النار ويترك حتي يثقل للغيان. يتم تهدئة النار على المزيج ويترك لدقيقتين ليصبح اللون ثقيل. نبدا في رفع الوعاءمز عل. النار ونتركه عل جانب حتي يبرد تماما. نصفي ماء الشاي بعد مرور الوقت. نضع ماء الشاي في بخاخة ونبدا بتوزيع الماء على ابشعر بالكامل عن طريق الرش. نغطي الشعر جيدا جدا بفوطة او كيس بلاستيك. تترك الشعرحتي مرور ثلاثة ساعات. يشطف ابشعر بالماء الفاتر، ويفضل شطف الشعر بخل التفاح لثبات اللون (حسب الامكانية). ينبغي المواظبة على تلك الوصفة مرة من كل اسبوع لنتيجة مرضية.

خلطة لصبغ لشيب الشعر

مع استعمال خلطة القهوة والكاكاو سيتمصبغ الشيب المبكر باللون البني الجذاب، فلمل مكون من المكونان يلعب دوره في صباغة الشعر الابيض نهائيا.

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق القهوة الخام.

خمس ملاعق كاكاو خام.

الطريقة

في وعاء نضع كمية الكاكاو مع القهوة ونضيف عليهم كمية الماء. نضع الخليط على نار متوسطة ليغليجيدا لمدة دقائق. نترك المزيج حتي يبرد. نوزع الخليط على الشعر. بعدمرور اربع ساعات يشطف الشعر.

وصفة طبيعية لصباغة الشعر الابيض

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تمنحك تغطية مثالية لشيب الشعر، ووصفة عصير الجزر مع زيت الزيتون تعتبر واحدة من الوصفات المجربة في صبغ الشيب سريعا باللون البرتقالي المحمر.

المكونات

نصف كوب من عصير الجزر

ربع كوب من زيت الزبتون.

الطريقة

في وعاء يتم دمج زيت الزيتون مع عصير الجزر جيدا. نبدأ بتطبيق الخليط على الشعر. وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء الفاتر او بخل التفاح.

صبغة الحناء لتحويل الشعر الابيض للون البني الغامق

من الوصفات الطبيعية التي تمنحك تغطية مثالية للشعر الأبيض هي وصفة الحناء التي تمكنك من صبغة الشيب لفترات طويلة مع تغذية مذهلة للشعر، وحين تطبيق الحناء على الشعر الابيض يتم تغييره للون البني الغامق.

المكونات

كوب من الحناء.

ماء مغلي.

الطريقة