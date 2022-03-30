نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض للعرايس.. كريم من الصيدلية لتبييض البشرة 7 درجات والتخلص من البقع الداكنة والكلف في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من النساء من أسمرار في البشرة وتغير لونها عن اللون الطبيعي لها وذلك بسبب العديد من الاسباب منها التعرض لحرارة كبيرة مثلا عند طهي الطعام دون استخدام واقي للبشرة والتعرض للشمس وبسبب نقص العديد من الفيتامنيات للبشرة, و هناك العديد من الكريمات التي يمكن استخدامها للتفتيح ولكن بعضها قد يسبب ضرر على البشرة مع الاستخدام على المدي البعيد, لذلك خلال السطور التالية سنوضح أفضل كريم طبيعي للبشرة من الصيدلية وسعره أقتصادي ويبيض البشرة بشكل كبير ويساعد في جعل البشرة صافية وخالية من أي عيوب.

كريم استارفيل الطبيعي من الصيدلية لتفتيح البشرة بشكل فوري وشد التجاعيد

كريم ستارفيل من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها للبشرة حيث يحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تغذية خلايا البشرة ويعمل على التخلص من أي أسمرار في البشرة ويحتوي على زيت جنين القمح وهو من الزيوت التي تعمل على علاج أي تصبغات في البشرة أو كلف, ويساعد الكريم في شد الخطوط الرفيعة التي تظهر في الجبهة وحول الفم, ويعمل الكريم على التخلص من اي حبوب بكتيرية ويزيل أي أثر لها على البشرة, وهو من الكريمات التي يعد سعرها مناسب لكل الفئات ويمكن استخدامه قبل النوم وقبل التعرض للشمس في النهار عن طريقة وضع كمية مناسبة منه وتدليكها على البشرة حتى تمتصه تمامًا.

كيفية عمل كريم تفتيح طبيعي للبشرة بأقل التكاليف

يمكن الاستغناء عن استخدام الكريمات الجاهزة وتوفير تكلفتها وعمل كريم التفتيح للبشرة, ويعد كريم الشاي الأخضر أفضل خيار للبشرة حيث أن هذا الكريم يساعد في الحفاظ على البشرة عند التعرض للشمس, ويقلل من الهالات التي تظهر حول العين ويساعد في التخلص من البكتيريا التي توجد على البشرة ويقلل من أي التهاب في البشرة ويعمل على جعل البشرة ناعمة ونضرة ويمكن تحضيره عن طريق غلي كمية من الشاي الأخضر وتصفيه الماء ويوضع عليها معلقة نشا ومعلقة حليب بودر ويقلب كل منهم ويتم استخدامه على البشرة مرتين بتدليكه جدا حتى تستفيد من البشرة بشكل جيد.