اخلطي بذور الكتان مع النشا اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن يجعله مسبسب حرير سر ياباني للشعر الخشن

انتشرت مؤخرًا العديد من وسائل فرد الشعر في الصالونات وهي الكرياتين والبروتين والعديد من المسميات الأخري لهذه الوسائل ولكنها تكون مرتفعة التكلفة بجانب أن تأثيرها على الشعر يكون خلال فترة مؤقتة ويعود الشعر لطبيعته الخشنة مرة أخري, بجانب أنه تسبب تلف في الشعر وتساقطه وظهور فراغات في فروة الرأس, ولذلك يبحث الكثير من بديل طبيعي لمواد فرد الشعر الصناعية ويكون تأثيرها على الشعر جيد ولا تسبب أضرار على الشعر, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل طريقة طبيعية للتخلص من الشعر الخشن.

كيفية استخدام بذر الكتان للتخلص من تجعد وخشونة الشعر

بذر الكتان من النباتات الطبيعية التي لها العديد من الاستخدامات أهمها فرد الشعر حيث أنه تحتوي على نسبة من مادة الكولاجين وهو من البروتينات التي تقلل من تجاعيد الشعر وتحول الشعر الخشن الي شعر مفرود وأملس وتحتوي على بعض الفيتامنيات التي تغذي الشعر وتقلل من معدل تساقطه, وتساعد في تقليل تقصف الشعر وبالتالي يزداد طوله بسرعة, ويمكن استخدامه كالتالي:-

يتم وضع كمية من بذور الكتان في إناء ويوضع عليها كمية من الماء ويرفع على النار لمدة ربع ساعة, وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط.

يضاف على جل بذور الكتان ربع كوب من زيت الخروع ويقلب جيدا معها وبعد ذلك يتم توزيعها على الشعر.

تترك على الشعر حتى تجف وتتماسك تمامًا وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا منها, ويمكن استخدامه ثلاث مرات في الاسبوع.

ما هي أهمية بذر الكتان للشعر

يحتوي بذر الكتان على نسبة كبيرة من فيتامين ه وهو من الفيتامينات التي يحتاجها الشعر بكثرة حيث يحفز نموة بشكل كبير ويقلل من تكون القشرة في فروة الرأس.