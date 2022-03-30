نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أكلة البطاطس المهروسة زي المطاعم بجميع الطرق الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل أكلة البطاطس المهروسة زي المطاعم بجميع الطرق الجديدة، حيث تعتبر البطاطس من الأكلات الشعبية بالعالم التي يرغب فيها ويقبل عليها الكثير في جميع بلدنا العالم لأنها أكلة جميلة وبسيطة وتحتوي علي بروتينات وكربوهيدرات، وأنها قد تكون أكلة مشبعة وأنها تقدم في غالبية المطاعم الشهيرة بجانب أكلة الأستيك والمشويات ومن خلال هذا المقال نتناول الطرق المختلفة لعمل البطاطس المهروسة بكافة أشكالها.

طريقة عمل أكلة البطاطس المهروسة

يتم عمل أكلة البطاطس المهروسة بعدة طرق مختلفة في حالة توافر المقادير المطلوبة يتم إعداد وتحضير تلك الأكلة المحبوبة، وقبل ذلك نذكركم برابط طريقة لف المحشي بسرعة الصاروخ.



مقادير البطاطس المهروسة

ربع كوب سمن.

واحد كيلوغرام بطاطس.

نصف كيلو جبنه بارميزان مبشور.

رشه ملح.

شوية فلفل.

نصف كوب كريمة حامضة.

معلقة ثوم بودرة.

طريقة العمل

القيام بصلق البطاطس بوضعها في قدر به كبيرة ماء مملح، وتوضع علي النار الغليان حتي تطيب ثم نخفض النار ونتركها لمدة نصف ساعة. ثم نضع باقي المقادير في قدر اخر ويتم الفرم لهم والتقليب حتى التجانس. يتم تصفية البطاطس ووضعها في قدر كبير السعة وإضافة السمن إليها ليتم هرسها بالشوكة وتقديمها في طبق التقديم بالهنإ والشفا واليك أسهل طريقة لعمل كجك العيد.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالثوم

يتم الحصول في البيت علي ألذ بطاطس مهروسة بالثوم علي السفر من خلال المكونات والمقادير ونذكركم بطريقة عمل البيتزا في البيت.

1. المقادير

ثلاث فصوص ثوم.

معلقة ملح طعام .

رشه فلفل اسود.

خمس ثمرات بطاطس.

ثلاث معالق من السمن.

كوب من الحليب الساخن.

اربع فصوص ثوم.

طريقة عمل وتجهيز البطاطس المهروسة بالثوم

القيام بتقطيع البطاطس إلى مكعبات ذو حجم صغير، ووضعها في الماء بالوعاء على النار، مع الثوم، ويتم تركها حتي الغليان إلى التطيب. بعدها يتم تصفية البطاطس من الماء، ثم نقوم بهرسها مع الثوم في قدر جديد. نقوم بوضع الحليب والسمن والملح، والفلفل الأسود إلى البطاطس المهروسة. حتي يتم خلط المزيج للحصول على بطاطس مهروسة ذات قوام. نقوم بوضعها في طبق التقديم، لتقدم بالصحة والعافية، ونذكركم بطريقة عمل الكريب.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالبيض

يتم إعداد المقادير حتي يتم تحضير البطاطس المهروسة بالبيض.



1. المقادير

ثلاث معالق سمن زبدة.

نصف لتر ماء.

بيضتان.

ثلاث ثمرات بطاطس.

رشه ملح.

شوية فلفل اسود.

2. طريقة العمل والتجهيز

أولا علينا بتقشير البطاطس ثم تقطيعها إلي مكعبات ويتم صلقها في قدر به الماء علي النار حتي التطيب. بعد أن يتم صلقها ننزلها من علي النار ونقوم بتصفيتها وهرسها واليك طريقة عمل الكفتة المشوية. نحضر مقلاه على النار ونقوم بتقصير السمنة الزبدة ونضيف البيض ونخففه ونقوم بتقلبه حتى ينضج. يتم صب البيض على البطاطس المهروسة وإضافة الملح والفلفل ألأسود ويتم التقديم علي المائدة لأسرة بالصحة والهنا.

طريقة عمل البطاطس المهروسة بالطماطم

1. المقادير والمكونات:

زيت نباتي حسب الحاجة ألية.

واحد كيلو جرام من البطاطس.

شوية فلفل اسود.

رشه ملح طعام.

ثلاث ثمرات طماطم.

قرنين فلفل رومي.

اربع فصوص ثوم.

2. طريقة العمل والتحضير

نقوم بصلق البطاطس في وعاء به ماء علي النار ويتم إضافة رشه ملح الطعان. وعند النضج والتطيب نقوم بهرس البطاطس جيدا. يتم تشويح فصوص الثوم المهروسة في زيت طهي الطعام. بعدها نقوم بعصر الطماطم ولضافتها إلي فصوص الثوم. نضع الفلفل الرومي الشرائح . يتم ترك الطماطم لكي تتسبك ونضيف لها قليل من الملح والفلفل. نضيف البطاطس المهروسة إلى الطماطم. نتركها قليلا علي النار حتى تسخن ثم نقوم بتقديمها بإلف هنا وعافية ونذكركم بطريقة عمل كباب الحلة.

وصلنا معكم لختام شرح طريقة عمل أكلة البطاطس المهروسة زي المطاعم.