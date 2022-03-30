من كيلو لبن عملت أكتر من 2 كيلو جبنة شيدر بأقل التكاليف ناجحة جدا والطعم حكاية زي المحلات بالظبط

هناك العديد من أنواع الجبن المشتقة من اللبن تعد الجبن الشيدر من أنواع الجبن اللذيذة والتي يمكن أن تستخدم في العديد من الوصفات مثل البيتزا أو المكرونة او البرجر, وأزدادت عمليات البحث في الوقت الحالى عن طريقة عمل الجبن الشيدر في البيت بسهولة بحيث يتم توفير تكلفة الحصول عليها من السوبر ماركت وضمان البيئة التي تم تصنيعها بها نظيفة, وتحضير الجبن الشيدر لا يحتاج الي مكونات معقدة او أدوات خاصة كما سنوضح في السطور التالية من طريقة إعداد الجبن الشيدر في البيت بسهولة بكيلو حليب فقط.

ما هي المكونات الازمة لعمل الجبن الشيدر

المكونات

لتر حليب.

اربع حبات من صفار البيض.

أربع مثلثات جبن.

خمس ملاعق نشا.

معلقتين خل.

معلقتين من الليمون.

معلقة ملح.

ماء مغلي.

كيفية إعداد الجبن الشيدر في البيت من كيلو فقط من الحليب

تحضير الجبن الشيدر سهل وبسيط ولا يحتاج الي استخدام ماكينة معينة ويتم ذلك من خلال الآتي:-

يتم وضع الحليب على النار ويجب ألا يكون الحليب منزوع الدسم, ويوضع عليه الخل والليمون ويقلب الخليط جيدًا حتى تتكون كتل في الحليب وتفصل عن السائل.

يتم رفع الخليط من النار وتصفيته وبعد ذلك يتم تجميع الكتل وتوضع في الخلاط.

يضاف في الخلاط صفار البيض والنشا والجبن المثلثات والملح ويتم خلط كل المكونات معًا بشكل جيد.

يتم افراغ الخليط في علبة بلاستيك صحي قابلة للحرارة وتوضع في كمية من الماء المغلي ويترك الخليط على النار ساعة وبعد ذلك يتم ترك الجبن تبرد وتقطع شراح وتوضع في الثلاجة.

كيفية إعداد صوص الجبن في البيت

صوص الجبن الشيدر من المقبلات اللذيذة التي يمكن تناولها مع الكثير من الأكلات ويمكن تحضيره في البيت بسهولة عن طريق وضع معلقتين زبدة في طاسة وتترك حتى تذوب ويوضع بها معلقتين دقيق ويقلبان حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك يوضع كوبان حليب وكوب من الجبن الشيدر وتقلب مع باقي المكونات حتى تذوب ويصبح القوام ثقيل ويتم تقديم الصوص.