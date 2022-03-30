نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير العوامة او لقمة القاضي المقرمشة مثل الجاهز بالمحلات وأسرار لونها الذهبي في المقال التالي

أسهل طريقة لتحضير العوامة او لقمة القاضي المقرمشة، هناك الكثير من حلويات رمضان التي نقوم بتحضيرها بشكل مستمر، ومن أشهر هذه الحلويات هي العوامة او لقمة القاضي المقرمشة فهي تعد من أسهل و أسرع الحلويات التي لا تحتاج سوي مكونات بسيطة جدًا و متوفرة في جميع المنازل، كما أنها من أكثر الحلويات التي يعشقها و يحبها عدد كبير جداً بالأخص الأطفال و الشباب وهذا بسبب قوامها المقرمشة و الهش وسنقدم لكم أسرار تحضيرها وسر قرمشتها ولونها الذهبي المميز. مقادير العوامة 2 كوب وربع من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا الابيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الفانيليا.

كوبان من الشربات البارد الخفيف.

زيت للقلي. طريقة عمل العوامة في البداية نأتي بوعاء كبير و نقوم بنخل المكونات الجافة قبل الاستخدام وهذا سيجعل العجينة هشة.

نقوم بنخل الدقيق و النشا و الملح ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نأتي بوعاء آخر ونقوم بوضع السكر الأبيض و الخميرة ونقلبهم جيدًا ثم نضيف عليها الماء الدافئ.

نقلب مكونات الخميرة جيدًا و نغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

أضيف 2 ملعقه من الزيت على خليط الخميرة و نقلبهم جيداً.

بعد ذلك بالتدريج نقوم بوضع المكونات الجافة الدقيق والنشا والملح على خليط الخميرة ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق ويصبح قوام العوامة او لقمة القاضي طرية ولزجة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتخمر العجينة.

نضع طاسة على النار ونضيف زيت غزيز ونتركه يسخن.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط العوامة في كيس الحلواني أو باستخدام الملعقة أو يمكنك احضار زجاجة و تقومين بعمل ثقب في الغطاء ونضع الخليط ونغلق وبالضغط على الزجاج ستحصلين على كور متساوية.

نضع كور العوامة او لقمة القاضي في الزيت الساخن ولا نقلبها إلا بعد أن تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج الكور من الزيت ونقوم بوضعها في مصفاة لمدة دقيقة لكى تتخلص من الزيت وتصبح مقرمشة وهذا سر قرمشتة عوامة المحلات.

ثم نقوم بوضعها في الشربات ونقلبهم حتى تتشرب الشربات ثم نضعها في المصفاة لكى تتخلص من الشربات الزائد.

نقوم بوضع لقمة القاضي أو العوامة في طبق التقديم ويمكن تزينها بالفستق المجروش وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير العوامة او لقمة القاضي المقرمشة مثل الجاهز بالمحلات وأسرار لونها الذهبي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير العوامة او لقمة القاضي المقرمشة مثل الجاهز بالمحلات وأسرار لونها الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.