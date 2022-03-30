جربي كيكة البسبوسة الشهية في المنزل بطريقة سهلة هتعجب كل اللي يأكلها

نحب جميعا تناول الكيك مع الشاي صباحا أو القهوة قبل الذهاب إلى العمل ومن أفضل أنواع الكيكات التي يمكنك عملها في المنزل هي كيكة البسبوسة، المكونات المصنوعة منها غنية بالسعرات الأزمة التي تعطينا الطاقة التي نحتاجها طوال اليوم، كما أنها لذيذة، فعند استخدام السمنة البلدي مع السميد تعطي طعم شهي ورائع، كما تتميز بالرائحة الذكية، ونشتاق جميعا إلى الطعم الرائع، حيث نبحث عن مبكية البسبوسة بطريقة الأمهات، تتنوع الوصفات التي يمكنك إعدادها بها، حيث تجد النساء أصبحت تستخدم اليوتيوب أكثر من جوجل في البحث عن الوصفات.

مكونات كيكة البسبوسة

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

كوب وربع من السميد

1 كوب وربع من السكر الأبيض ناعم الحبيبات.

كوب وربع زيت ابيض عباد الشمس.

نصف كوب سمنة بلدي.

كوب وربع جوز هند مبشور ناعم.

نصف ملعقة من البيكنج صودا.

فانليا.

خمس بيضات.

ملح.

طريقة عمل البسبوسة الشهية

يتم تسخين الفرن اولا ليصل إلى درجة الحرارة عند وضع الكيكة.

نقوم بخفق السكر مع السمنة والزيت حتى نحصل على فوم ابيض نضيف البيض والفانيليا.

نخفق بعد إضافة البيض علي سرعة منخفضة.

نقوم بنخل الدقيق الأبيض على السميد ونضع البيكنج صودا.

نضع رشة من الملح علي المكونات كما نقوم بوضع جوز الهند مع المكونات.

نضع الخليط الذي قمنا بخفقة علي السنيد والدقيق.

ندهن القالب المناسب للكمية ويفضل قالب مقاس 26سم باستخدام قطعة من الزبدة ونحركها في القالب ونرش عليها ملعقة من الدقيق.

نفرغ محتويات الكيكة في الصينية.

نضعها في الفرن وبعد خروجها نضع عليها كوب من الشربات الساخن.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقة من عسل الجلوكوز.

عود قرفه.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات الخاص كيكة البسبوسة