أفضل الصبغات الطبيعية للشعر محضرة بمكونات منزلية

صبغات طبيعية للشعر، ترغب كل فتاة في تغيير لون شعرها لكي تظهر بشكل جديد وجذاب، ومن المعروف أن الشعر له دور كبير في تحسين المزاج الذي تعاني منه السيدات ومع تغيير في لونه تشعر أكثر ثقة وإشراقه عن ذي قبل، وفي هذا السياق تجد هناك أنواع كثيرة من الصبغات ولكن تحتوي على مواد كيماوية تسبب الكثير من الأضرار بالشعر، لذلك يمكن استخدام صبغات طبيعية للشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل.

صبغات طبيعية للشعر

يمكنك معرفة صبغات طبيعية للشعر بمواد أكثر أماناً من خلال الآتي:

وصفة الليمون

المكونات

عصير ليمون.

ماء.

زجاجة فارغة.

طريقة الاستخدام

نحضر الزجاجة ويفضل تكون بالبخاخ، ونضع بها الماء وعصير الليمون ونقلبهم جيداً.

يرش الشعر بهذه البخاخة والتأكد بأنه يصل إلى جميع أجزاء الشعر.

اجلسي في الشمس، و عرضي شعرك لأشعة الشمس المباشرة لمدة ساعة لكي يخف شعر.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو للتخلص من الخليط.

يرطب الشعر بعد ذلك وترك عليه لمدة ساعة.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة من كل أسبوع حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

فوائدها

الليمون يساعد على تفتيح الشعر، كما يساعد على تقوية الشعر.

وصفة البابونج

المكونات

30 حبة من زهرة البابونج.

نصف كوب من العسل.

ماء

طريقة الاستخدام

نحضر ماء مغلي، ثم نضع به زهور البابونج، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفيته والحصول على السائل فقط.

يغسل الشعر جيداً بالماء، ثم يضع هذا السائل عليه لمدة ساعة.

يغسل الشعر مرة أخرى.

يفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

فوائدها

هذه الوصفة تساعد بدرجة قليلة في تلوين الشعر، ولكن له مفعول قوي في إزالة القشرة، كما تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

صبغ الشعر بالحناء

يتم وضع عشر ملاعق حناء مع ثلاث ملاعق خل تفاح والقليل من عصير الليمون مع 3 ملاعق كركم والقليل من الماء.

تخلط المكونات مع بعضها البعض، للحصول على قوام متجانس.

تترك الصبغة 3 ساعات ثم تطبق على الشعر بالطريقة المعتادة وتترك على الشعر ساعتين.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة صبغات طبيعية للشعر تعمل على تلوين الشعر وتقويته من الجذور، كما توجد وصفات طبيعية أخرى منها القهوة والكركم بالإضافة إلى الميرمية.