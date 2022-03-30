ضاع عمرنا بنرميها.. كنز أغلي من الذهب داخل تفل القهوة وانتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه فكرة مش هتخطر على بالك

القهوة من المشروبات اللذيذة التي يحبها الكثير ويحرصون على تناولها بشكل يومي وهي لها العديد من الفوائد للجسم ولكن ما يجهله الكثير أن حتى تفل القهوة كنز طبيعي له استخدامات لا يجب التخلص منه حيث أن يستخدم في العديد من الأعراض أهمها للبشرة وذلك بسبب أهميتها الكبيرة للبشرة وقدرتها على التخلص من العديد من مشاكل البشرة المختلفة,ولكن لا يعرف الكثير طريقة استخدام تفل القهوة للأستفادة منه ولذلك سنوضح خلال السطور التالية كيفية استخدام تفل القهوة بشكل صحيح للأستفادة من على البشرة والأغراض الاخري.

كيفية الاستفادة من تفل القهوة للبشرة بشكل كبير

تفل القهوة من المكونات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساعد في تغذية البشرة, وتساعد في تحفيز الخلايا لتكوين الكولاجين للبشرة وبالتالي شد البشرة والتخلص من التجاعيد, وتعمل على القيام بعملية تقشير خفيفة للبشرة والتي تزيل أي خلايا أو بقايا جلد أو أي أثار بقع من الحبوب وبالتالي تجعل البشرة صافية وتزيد من قدرة خلايا البشرة على الاستفادة من اي فيتامنيات يتم تناولها أو وضعها على البشرة ويتم استخدام تفل القهوة كالتالي:-

يتم وضع معلقة من تفل القهوة مع معلقة من السكر ومعلقة من زيت الزيتون.

يضاف على الخليط من العسل الأبيض ويقلب كل الخليط وتوضع على البشرة.

بحركات دائرية يتم عمل تقشير للبشرة باستخدام الخليط لمدة ثلاث دقائق ولتنشيط امداد الدم لخلايا البشرة.

يترك خمس دقائق على الجلد وبعد ذلك يغسل بماء بارد ويتم ترطيب البشرة بزيت زيتون.

كيفية الاستفادة من تفل القهوة في البيت

تفل القهوة له القدرة على أمتصاص أي روائح منتشرة في الثلاجة حيث يمكن وضع كمية منه في إناء في الثلاجة ويترك وسيساعد في التخلص من أي رائحة غير مرغوب فيها.