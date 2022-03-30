نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل خلطة لعمل ورق العنب بالزيت والليمون بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل في المقال التالي

محشي ورق العنب بالزيت والليمون من أحلى الأكلات حيث اشتهر كثيرا في بلاد الشام خاصة سوريا ولبنان وله مسمى آخر حيث يطلقون عليه يالنجي وطعم الليمون يظهر بشكل كبير أثناء تناوله، فكما نعلم أن أنواع المحشي كثيرة منها الفلفل والباذنجان الأبيض والكوسة والكرنب وورق العنب، حيث يتم قطف ورق العنب قبل أن يستوي تماما ويتم عمل حشوة بالزيت والليمون ولف ذلك الورق بها ومن ثم الانتظار حتى يستوي وينضج ثم تقديمه في أطباق وهو يناسب أذواق الكثير من الصغار والكبار ولذلك تسعى أغلب الأمهات وربات البيوت لصنعه لأفراد أسرتها بين الفينة والأخرى وتبحث بصفة مستمرة عن طرق عمله، لذلك سوف نشرح لكم من خلال ذلك المقال مكوناته وطريقة التحضير فتابعوا معنا. المكونات كيلو من ورق العنب

أربعة أكواب من الماء

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض

كوبان من الزيت

كوبان من عصير الليمون

نصف كوب من أوراق النعناع الطازج والمفروم

ملعقة كبيرة من القرفة البودرة

مقدار ملعقة كبيرة من الفلق الأبيض وواحدة من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة من السكر

ثمانية ثمرات من الطماطم المفرومة

بصلتان مفرومتان ناعمتان من البقدونس المفروم

ملعقة كبيرة من دبس الرمان

أربعة مكعبات من مرق الدجاج البودرة طريقة التحضير نقوم بعمل الحشوة وذلك من خلال استخدام وعاء ونضع به كمية الأرز مع نصف كمية الليمون والزيت ونضيف أيضا الطماطم والبصل المفرومين والنعناع والبقدونس المفرومين ودبس الرمان والسكر ومن ثم نقوم بإضافة جميع التوابل عليها وكذلك نضع أوراق المرق عليها.

نقوم بفرد ورق العنب ووضع جزء من الحشوة عليه ومن ثم لفه بشكل جيد حتى ننتهى من كل الكمية التي تم تحضيرها.

في صينية نقوم برص ورق العنب ونقوم بإضافة كمية من الماء وباقي كمية الليمون والزيت ووضعهم على نار هادئة لمدة ساعة حتى تمام النضج.

نقوم بنقلها من على النار ومن ثم نضع محشي ورق العنب في علب حفظ الطعام الصغيرة ووضعها في الثلاجة حوالي ساعتين ونصف ومن ثم تقديمها بعد أن تبرد حيث من مميزاتها تقديمها وهي باردة.

نضع أطباق ورق العنب البارد على طاولة الطعام وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أفضل خلطة لعمل ورق العنب بالزيت والليمون بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل خلطة لعمل ورق العنب بالزيت والليمون بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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