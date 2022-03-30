نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب سكر عملت كمية كبيرة من غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط بأبسط طريقة أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة غزل البنات عبارة عن خيوط من السكر مصنوعة بطريقة معينة ومضاف عليها لون مميز ويحب الأطفال تناولها بشكل مستمر عند الخروج من البيت ولكنها تكون غير معروفة المصدر وجودة مكوناتها غير مضمومة ويمكن أن تحتوي على مواد حافظة ولذلك يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيرها في البيت لضمان جودتها وعدم احتوائها على أي مادة مضرة بالصحة, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية تحضير حلوى غزل البنات دون الحاجة الي استخدام ماكينة وبمكونات بسيطة.

المكونات الأزمة لعمل غزل البنات في البيت بسهولة

غزل البنات عبارة عن حلوي من السكر وبعض المكونات البسيطة الأخري التي تجعل طعمها مميز, ومكوناته متوفرة في البيت هي:-

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

معلقة فانيليا.

معلقة عسل أبيض.

ألوان طعام جل.

معلقة ليمون.

الطريقة الصحيحة عداد غزل البنات في المنزل بخطوات سهلة

غزل البنات من الحلويات التي يحبها الأطفال بسبب طعمها المميز وألوانها المختلفة ويمكن تحضيره في البيت بسهولة من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع السكر ويوضع عليه الماء ويرفع الخليط على نار هادئة بدون تقليب حتى يختفي السكر, ويغلي الخليط.

يضاف عليه الليمون ويقلب معا وبعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والعسل الأبيض وتقلب كل المكونات معا وبعد ذلك يتم إطفاء النار.

يضاف على الخليط الألوان المفضلة ويقلب جيدا ويترك حتى يبرد تمامًا.

يتم تقليب الخليط بسرعة بأستخدام معلقة خشب حتى تتكون خطوط السكر الرفيعة ويتم تجميعها على عود خشبي وتقدم الحلوي.

الأخطار التي تنتج من تناول الأطفال حلوي غزل البنات بإفراط

غزل البنات يحتوي نسبة كبيرة من السكر وعند تناولها بكمية كبيرة فتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ويمكن ان تسبب الكثير من المشاكل الأخري وتسبب السمنة المفرطة لدي الأطفال, وتسوس وحساسية في الأسنان وتسبب الكسل عند الأطفال بشكل كبير وعدم القدرة على القيام بالمهام المختلفة كما أنها تضعف من نسبة التركيز لدي الأطفال وتقلل من القدرة على النوم بشكل سليم وتضعف المناعة بشكل كبير وبالتالي التعرض للعدوي.