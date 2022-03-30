معجزة كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة والأماكن الغامقة من أول استعمال

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كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة، من الوصفات الممتازة، والتي لها دور كبير في التحسين من مستوى النضرة للبشرة حيث أن اجتماع الفازلين مع القرنفل بوصفة وخلطة طبيعية واحدة يعمل على التعزيز من بياض البشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد بشكل كبير في الحصول على الخليط المنعم لجلد البشرة والذي يساعد في تخليصها تماما من أي تصبغ، وفيما يلي أهم مكونات الخليط والطريقة لتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة المبيضة بفعالية وأمان للبشرة.
كريم الفازلين والقرنفل للتفتيح الفوري للبشرة
البشرة بالفازلين والقرنفل من الممكن أن يتم علاجها من العديد من العيوب التي قد تعتريها، والتي من أهمها استعادة النضارة الكاملة للجلد وتبييضه بياض مثالي ومن دون أن ترتد البشرة للون المتصبغ، كما أن تلك الخلطة لها العديد من الفوائد الأخرى والتي من أبرزها أنها من الخلطات التي تساعد في عمل تقشير كامل للبشرة والتخلص نهائيا من أي تواجد للتجاعيد بفضل قوة الخليط في الترطيب للجلد، والتخلص من أي عيوب على البشرة مثل آثار البقع والحفر والندبات، وفيما يلي المزيد عن الوصفة، أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم للحصول على البشرة بيضاء ناعمة هي تلك المقادير التي نذكرها على هذا النحو الآتي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة قرنفل مطحونة.
- ملعقة عصير ليمون.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من جل الصبار.
معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة
من الممكن أن يتم عمل الخليط عن طريق الاستعانة بمكونات بسيط قد تعرفنا عليها فيما سبق ومن الممكن أن يتم خلطها من خلال تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بإسالة الفازلين تماما بالوعاء الملائم.
- ضعي مكون القرنفل المطحون مع الفازلين والتقليب المستمر.
- بقية المكونات تضاف واحد تلو الآخر مع التقليب المستمر ومن الممكن الاستعانة بالخليط بعدها بتطبيقه على البشرة.
- تطبيق الخليط على البشرة يكون من 7 إلى 10 دقائق وبعدها يتم غسل البشرة باستعمال الماء الفاتر مع الغسول الطبيعي.
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