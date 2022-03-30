نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ليزر.. تبيض الأسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الجير والأصفرار نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان في البيت له طرق متعددة تغني تماما عن استعمال أي مكونات كيميائية قد تتسبب في الإضرار بشكل أكبر بالأسنان، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المقادير التي من الممكن أن تبيض الأسنان تماما وتعمل على التطهير لكامل أجزاء الفم، ومن خلال التطبيق لتلك المقادير الطبيعية فهذا ما يعمل على الحسين من لون الأسنان فضلا عن الإزالة التامة لأي روائح غير مرغوبة بالفم.

طرق تبيض الأسنان في البيت

نستعمل لتلك الطرق الطبيعية أهم المكونات التي لها القدرة على التفاعل باستمرار مع الأسنان، ومنها الفحم، وطريقة الملح، وطريقة الكركم، أو استعمال قشور الليمون، ومن خلال السطور الآتية نعرض أهم الطرق المميزة لتبييض الأسنان منزليا.

تبيض الأسنان بالملح

الملح يعد مكون متوفر في المنزل ولا غنى عن استعماله يوميا بالمطبخ واتضح أن له العديد من الأغراض التجميلية ويعد أفضل المكونات وأكثرها فعالية وأمان للحصول على أسنان تتم بكونها بيضاء نقية وخالية من البقع أو التصبغ على الأسنان والذي يكون نتيجة عن الإهمال في التنظيف اليومي للأسنان بعد تناول الوجبات، ومن خلال الاستعمال للمضمضة الملحية من الملح مع الماء من الممكن إزالة أي لون مغاير للون الأسنان الطبيعي بتلك الطريقة المميزة.

تبيض الأسنان بالفحم

الفحم من أهم المقادير التي تساعد على التبييض التام للأسنان، وهذا عن طريق استعمال الفحم المسحوق، واستعماله بشكل مباش على الأسنان وتفريش الأسنان بشكل جيد بها، ومن الاستمرارية على تلك الطريقة تتحقق النتيجة المرجوة، وهي بياض أسنان مثالي ومن دون أي كيماويات وفي المنزل.

تبيض الأسنان بالكركم

من الممكن الاعتماد على وصفة الكركم الطبيعية الآمنة، والتي تعتبر من الوصفات القوية للتخلص من أي أثر للاصفرار أو البهتان على الأسنان حيث يعد الكركم من أقوى المكونات التي لها القدرة على أن تطهر الفم بالكامل، ومن الممكن أن يستعمل الكركم بشكل يومي وليس له أي أثر سلبي على الأسنان والانتظام على طريقته يحقق النتيجة المرغوبة، والكركم قاتل للبكتيريا المسببة لتصبغ الأسنان، ومن الممكن أن يتم استعماله يوميا بتفريش الأسنان به.