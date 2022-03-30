نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفطائر الشهية بالعسل بمذاق لا يقاوم في المقال التالي
تعتبر الفطار من الأشياء المعروفة في ذلك الوقت ومنتشرة بشكل كبير حيث يتم التنوع في تحضيرها أشكال وأصناف مختلفة وتنتشر في المخابز وقد قامت بعض الدول الأوروبية بتحضير طرق حديثة من الفطائر حيث يتم تناولها في الإفطار ويقومون بتحضيرها بحشوة جديدة بدلاً من الفطائر التقليدية السادة ومن أشهر أصناف الفطائر التي انتشرت هي فطائر العسل التي تعتبر لذيذة بسبب إضافة مكون العسل إليها خاصةً أنها مفيدة وصحية ويمكن الإستفادة منها وتحضيرها لأطفالك في وجبات الإفطار كما أنها لا تستكلف الكثير من المكونات حيث تحتاج إلى الدقيق والزبدة ولكن لا بد من التركيز في تحضير فطائر العسل حتى تخرج هشة وخفيفة حيث يعتبر أسباب نجاحها أن تكون خفيفة وللتعرف على طريقة تحضير سهلة وناجحة يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير فطائر العسل
مكونات التحضير:
- كيلو جرام من الدقيق.
- كأس من الزبدة المذابة.
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- رشة من القرفة المطحونة.
- كأسين من الحليب الدافئ.
- نصف كأس من العسل.
- اثنين من البيض.
- رشة ملح.
طريقة الإعداد:
- امزجي كلاً من الحليب والعسل والخميرة في قدر مناسب مع التقليب حتي ذوبان الخميرة ونتركهم بضع دقائق جانباً.
- بعد مرور خمس دقائق أضيفي مكون القرفة إلى الخليط السابق ثم إضافة الزبدة المذابة إليهم حيث يفضل أن يكون القدر واسع وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات حتى تمتزج جيداً.
- بعد ذلك يضاف إليهم البيض بعد اخفاقه ونصف كمية الدقيق ويتم التقليب باليدين للحصول على خليط ناعم ثم يوضع باقي الدقيق ونقوم بالعجن لعدة دقائق متواصلة والاستمرار حتى تحول العجينة إلي ملمس متماسك وغير لاصق.
- نترك عجينه الفطائر في الغرفة لمدة ساعه حتى تختمر، بعد مرور الوقت وتضاعف حجم العجينة نقوم برش القليل من الدقيق على أحد الأسطح ثم نقوم بفرد العجين عليها.
- تقطيع الفطائر إلى قطع صغيرة دائرية وتركها في الصينية مناسبة للفرن لمدة نصف ساعه حتى ترتاح بعد ذلك يتم خبزه في الفرن وملاحظة لونها حتى تصبح مثل لون الذهب يتم إخراجها بعد ذلك وتصبح جاهزة للتقديم
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