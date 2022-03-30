طريقة تحضير الفطائر الشهية بالعسل بمذاق لا يقاوم

تعتبر الفطار من الأشياء المعروفة في ذلك الوقت ومنتشرة بشكل كبير حيث يتم التنوع في تحضيرها أشكال وأصناف مختلفة وتنتشر في المخابز وقد قامت بعض الدول الأوروبية بتحضير طرق حديثة من الفطائر حيث يتم تناولها في الإفطار ويقومون بتحضيرها بحشوة جديدة بدلاً من الفطائر التقليدية السادة ومن أشهر أصناف الفطائر التي انتشرت هي فطائر العسل التي تعتبر لذيذة بسبب إضافة مكون العسل إليها خاصةً أنها مفيدة وصحية ويمكن الإستفادة منها وتحضيرها لأطفالك في وجبات الإفطار كما أنها لا تستكلف الكثير من المكونات حيث تحتاج إلى الدقيق والزبدة ولكن لا بد من التركيز في تحضير فطائر العسل حتى تخرج هشة وخفيفة حيث يعتبر أسباب نجاحها أن تكون خفيفة وللتعرف على طريقة تحضير سهلة وناجحة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير فطائر العسل

مكونات التحضير:

كيلو جرام من الدقيق.

كأس من الزبدة المذابة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

رشة من القرفة المطحونة.

كأسين من الحليب الدافئ.

نصف كأس من العسل.

اثنين من البيض.

رشة ملح.

طريقة الإعداد: