حضري كيكة القهوة بأسهل طريقة في الخلاط برائحه شهية

تعتبر كيكة القهوة من أشهر أصناف الكيكة الناجحة في ذلك الوقت بسبب أنها تتمتع برائحة قوية دون عن أصناف الكيك الأخرى حتى كيك الفواكة الذي يعتبر أساس تحضيره رائحة القوية إلا أن كيكة القهوة تعتبر أقوى من حيث الرائحة خاصه لعشاق مشروب القهوة، وتتسائل الأمهات عن قيمة القهوة المضافة هل تعتبر مفيدة للأطفال خاصةً أن مادة الكافيين لا تعتبر مناسبة للأطفال والإجابة على ذلك انه لا يتم إضافة مكون القهوة بكميات كبيرة حيث يتم إضافة القهوة بمقدار ملعقة أو ملعقتين لإعطاء النكهات فقط ولا تعتبر تلك الكمية لها تأثير خاصه بجانب المكونات المضافة لذلك يمكنك الإطمئنان وتحضير كيكة القهوة الجذابة في المنزل عبر الاطلاع على الخطوات التي يتم سردها فى ذلك المقال.

طريقة تحضير كيكة القهوة

أصبح مشروب القهوة مؤخراً من المشروبات التي يتم استخدامها في الكثير من المعجنات وكذلك أصناف الكيك حتى أن البعض يستغرب كيف لمشروب أن يتم استخدام كمكون أساسي في بعض الأشياء خاصه أن هناك الكثير من الأصناف المنتشرة هي كيكة القهوة التي يتم تحضيرها من القهوة حيث يتم استخدام القهوة واستبدال بعض المكونات.

مقادير التحضير:

كأس من الزبدة المذابة.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

كيس من مستخلص البيكنج باودر.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة.

كأس ونصف من السكر الأبيض.

نصف كأس من جوز الهند المفروم.

كأسين من الدقيق عالي الجودة.

كريمة للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير: