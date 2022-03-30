فطائر خفيفة مثل القطن في المقلاة بحشوة لذيذة واقتصادية بدون تخمير في 10 دقائق

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فطائر خفيفة في المقلاة من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت في جميع الأوقات وهذا لأن الفطائر من أكثر المقبلات التي تقدم في جميع الأوقات في الإفطار والعشاء وبين الوجبات كما يمكنك تقديمها في التجمعات، ولأنها من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها فهناك الكثير من الطرق و الوصفات لتحضيرها منها المكلف وأيضا يوجد طرق لها اقتصادية لذلك سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير فطائر خفيفة و هشة و طرية في المقلاة بحشوة لذيذة جدًا ومغذية ستعجب جميع أفراد أسرتك سوف يطلبون منك تحضيرها دائما. مكونات الفطائر نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

4 معالق زيت.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب من الماء الدافئ. الحشوة: حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

فلفل أحمر.

نصف حبة فلفل اخضر.

صدر دجاجة مقطع مكعبات صغيرة جدًا.

2 ملعقة من الزيت.

جبنة الموتزاريلا.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل اسود. طريقة تحضير الفطائر نبدأ أولا بتحضير عجينة الفطائر نقوم بوضع السكر الأبيض و الخميرة والحليب و الملح في وعاء ونخلطهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونقلبهم مع بعضهم و نضع الحليب البودر ونقلبهم جيدا.

نضيف الدقيق على الخليط ر نقوم بتقلبه مع المكونات حتى يمتزجا ويصبح القوام مثل حبات الرمل.

بالتدريج نقوم بإضافة الماء الدافئ مع التقليب المستمر حتى يمتزجا وتلم العجينة.

بعد ذلك نقوم بعجن الفطائر حتى تصبح لديك عجينة طرية ولينة وغير ملتصقة باليد.

نغطي الفطائر ونتركها على جنب حتى نقوم بتحضير الحشو.

بعد ذلك نقوم بتقطيع صدر الدجاج إلى مكعبات صغيرة جدًا، ونقوم بتقطيع الفلفل الألوان إلى مكعبات صغيرة.

نضع طاسة على النار ونضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصل ونقلبهم مع بعضهم وتذبل.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج و نقلبها على نار مرتفعة حتى بتغيير لون الدجاج.

نضيف الفلفل الألوان و الملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا لمدة 10 دقائق حتى تتشرب السوائل.

بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة الفطائر إلى كور متوسطة الحجم.

نقوم بفرد الكرات و نضيف القليل من الحشو والقليل من الجبنة الموزاريلا.

نغلق العجينة جيدًا ونقوم بفرده قليلا.

نضع طاسة على النار ونضيف ملعقة من الزيت وعندما تسخن المقلاة نقوم بوضع الفطائر ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي من الاسفل ثم نقلبها على الوجه الثاني لتأخذ لون ذهبي.

ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة فطائر خفيفة مثل القطن في المقلاة بحشوة لذيذة واقتصادية بدون تخمير في 10 دقائق - ثقفني

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