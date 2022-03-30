توقفي عن الحلاقة.. هذه أسهل طريقة لإزالة شعر الوجه والجسم سيسقط الشعر لوحده بدون ألم تفتيح فوري

تعددت وسائل التخلص من شعر الجسم الزائد فمنها الشمع ومنها الحلاقة ومنها الليزر ولكن كل وسيلة تحتاج الي وقت طويل ويكون لها تأثيرها السلبي على الجلد ولذلك نجد أن هناك الكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة للقضاء على الشعر ولكن دون أن تحتاج وقت طويل ودون أن تسبب الشعور بأي ألم أو تسبب أي جفاف في الجلد, وهناك العديد من الطرق ولكن أفضلا وصفة معجون الأسنان وخلال مقالنا هذا سنتناول عرض طريقة عمل خلطة معجون الأسنان السحرية للتخلص من الشعر الزائد في الوجه والجسم والأماكن الحساسة.

كيفية تحضير وصفة معجون الأسنان الجبارة في البيت للتخلص من الشعر دون ألم أو حلاقة

وصفة معجون الأسنان من أكثر الوصفات التي تساعد في التخلص من الشعر الزائد في الجسم دون التسبب بأس ألم دون أن تسبب أي جفاف في الجلد حيث أنه تسبب تساقط الشعر من الجذور عند استخدامها, ولها فوائد أخري وهي أنه تساعد في التخلص من مشكلة نمو الشعر تحت الجلد وتساعد في تبيض الجلد والتخلص من ترهل الجلد, ومن أهم ما يميزها أنها تستخدم على كل أجزاء الجسم دون أن تسبب أي حساسية أو ألتهاب في الجلد ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع معلقتين من معجون الأسنان أي نوع مفضل, ويوضع عليه معلقة من البيكنج بودر.

يضاف على الخليط معلقتين من الخل وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس تمامًا.

يضاف على الخليط معلقتين من الخل وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس تمامًا. يتم توزيع الخليط على المكان المراد التخلص من الشعر منه ويترك حتى يجف تماما وبعد ذلك يتم فركه من الجلد ويشطف الجلد جيدًا.

ما هي أهم الخطوات التي تحافظ على الجلد بعد إزالة الشعر