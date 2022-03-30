هذا هو علاج النسيان.. المشروب المعجزة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ وعلاج السهو والزهايمر

يعاني الكثير من الطلاب من النسيان أثناء فترة الامتحانات وإثناء المذاكرة مما أدى حالة من الضغط والتوتر العصبي المصاحبة لهؤلاء الطلاب إلى جانب أولياء الأمور وخاصة الأمهات التي تقلق بشأن هذا النسيان لدى أبنائها وعدم ثبات المعلومة أدى ذلك إلى قيام الكثير من الامهات بالبحث عن المشروبات التي تساعد على التركيز وعدم النسيان لدى ابنائها وهذا المشروب هوا الكاكاو حيث يكون غني بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين وسوف نوضح طريقة تحضيره إلى جانب مجموعة أخرى من المشروبات.

اقوى مشروب لتقوية الذاكرة

يعد الكاكاو من المشروبات الغنية جدا بالطاقة والحيوية وتساعد على التركيز إلى جانب الشكولاتة الداكنة فعند إضافتها إلى مشروب الكاكاو تتضاعف قيمة المشروب ويزيد من قوة التركيز وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كاكاو.

ماء.

سكر.

شكولاتة داكنة قطع صغيرة

طريقة التحضير:

نضع كوب الماء في وعاء وعليه ملعقتين من الكاكاو مع السكر تتم إضافة السكر حسب الرغبة ونقوم بتقليبهم جيدا.

يرفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

نقوم بوضع الخليط في كوب ثم نضع عليه قطع الشكولاتة الداكنة.

مشروبات أخرى تساعد على تقوية الذاكرة

توجد كثير من المشروبات التي تعمل على تقوية الذاكرة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..