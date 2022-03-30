نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا هو علاج النسيان.. المشروب المعجزة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ وعلاج السهو والزهايمر في المقال التالي
يعاني الكثير من الطلاب من النسيان أثناء فترة الامتحانات وإثناء المذاكرة مما أدى حالة من الضغط والتوتر العصبي المصاحبة لهؤلاء الطلاب إلى جانب أولياء الأمور وخاصة الأمهات التي تقلق بشأن هذا النسيان لدى أبنائها وعدم ثبات المعلومة أدى ذلك إلى قيام الكثير من الامهات بالبحث عن المشروبات التي تساعد على التركيز وعدم النسيان لدى ابنائها وهذا المشروب هوا الكاكاو حيث يكون غني بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين وسوف نوضح طريقة تحضيره إلى جانب مجموعة أخرى من المشروبات.
اقوى مشروب لتقوية الذاكرة
يعد الكاكاو من المشروبات الغنية جدا بالطاقة والحيوية وتساعد على التركيز إلى جانب الشكولاتة الداكنة فعند إضافتها إلى مشروب الكاكاو تتضاعف قيمة المشروب ويزيد من قوة التركيز وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كاكاو.
- ماء.
- سكر.
- شكولاتة داكنة قطع صغيرة
طريقة التحضير:
- نضع كوب الماء في وعاء وعليه ملعقتين من الكاكاو مع السكر تتم إضافة السكر حسب الرغبة ونقوم بتقليبهم جيدا.
- يرفع الخليط على النار ونتركه حتى تمام الغليان.
- نقوم بوضع الخليط في كوب ثم نضع عليه قطع الشكولاتة الداكنة.
مشروبات أخرى تساعد على تقوية الذاكرة
توجد كثير من المشروبات التي تعمل على تقوية الذاكرة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- مشروب البنجر: يعد البنجر غني بكثير من المعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتساعد على تدفق الدم إلى المخ.
- مشروب القهوة: هو من المشروبات المنبه التي تساعد على التركيز واليقظة ويجب تناولها دون الأفراط بها.
- الشاي الأخضر: يكون مصدر مباشر للطاقة وينشط الذاكرة ويساعد على التركيز.
- مشروب النعناع الساخن: من المشروبات التي تساعد على التركيز حيث يعمل على تهدئة الأعصاب ويخلص الجسم من أي توتر مما يساعد على صفاء الذهن.
- عصير البرتقال الطازج: يعد من المشروبات التي تساعد على التركيز إلى جانب أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يشفي من نزلات البرد ويحمي من الأمراض الفيروسية وخاصة كوفيد ١٩ المستجد لأنه يقوم بتقوية المناعة.
- مشروب الأفوكادو: يعد من العصائر التي تساعد على الشبع إلى جانب أنه يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا هو علاج النسيان.. المشروب المعجزة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ وعلاج السهو والزهايمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.