نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية مثالية للشعر الأبيض بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر بملعقة كركم من أسهل ما يمكن أن تتبعه كل فتاة ترغب في أن تقوم بصبغ الشعر بشكل جيد بلون لامع وأصفر ذهبي وهذا ما تتيحه تلك لوصفة الأكثر تميز، والتي تتوفر مكوناتها في مختلف المنازل والأمر لا يتطلب منك مزيد من الجهد لعمل الوصفة فقط تحضري المكونات، وتكون متوفرة بالكميات المطلوبة وسنوضح هم الخطوات لأساس تحضير الخليط الصابغ للشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر بملعقة كركم

الشعر من الممكن أن يتم إكسابه أفضل الدرجات اللونية للأشقر من خلال استعمال المكونات مع الكركم والتي لها القدرة على أن تمنح الشعر مستوى ودرجة الشقار المطلوبة وبدون أن تكون هناك حاجة لاستعمال أي مكونات كيميائية، ومن خلال التطبيق لتلك الوصفة الطبيعية على الشعر تتحقق النتيجة المرجوة للشعر بمظهر أكثر جاذبية وتألقا.

مكونات لصبغ الشعر باللون الأشقر بملعقة كركم

بالإمكان تلوين الشعر بشكل جيد بالكركم ومن خلال استعمال مكونات أخرى معه تعزز من قوته على خصلات شعرك، ومن بينها ما يلي:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الحناء.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

ملعقة من زيت زيتون.

ملعقة من زيت خروع.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن تقومي بالتحضير لتلك الخلطة الطبيعية من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة حيث يتم عمل الخطوات الآتية والتي نذكرها على النحو الآتي:

إذابة كاملة للفازلين كي يسهل مزجه مع مكون الكركم بشكل جيد في الوعاء الملائم.

بعدها من الممكن إضافة زيت الزيتون لتخفيف قوام المركم مع الفازلين.

يتم وضع مكون الحناء مع النسكافيه ونقلب جيدا.

بقية المكونات تضاف للحصول على الخلطة لمثالية لصبغ الشعر.

بعد الحصول على الصبغة الناعمة والمثالية للشعر من الممكن أن يتم التطبيق على الفور.

قومي بتقسيم شعرك لثلاث أقسام.

ابدئي في التوزيع بشكل جيد للخلطة على الشعر.

يتم وضع الغطاء البلاستيك المخصص لماسكات الشعر لتغطية الشعر مدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك باستعمال الماء الفاتر مع القليل من الشامبو الطبيعي

يمكن صبغ الشعر باللون البني والحصول على لون رائع عند استخدام بعص الطرق التي ستقوم بذكرها هذه الطرق من أهمها استخدام صبغات طبيعية مثل القهوة والكاكاو أو استخدام بعض الصبغات مثل الحنة أو استخدام صبغات أخري مثل النسكافيه والكاكاو ت اعتبر هذه الطرق طبيعية وعملية ولا تبذل مجهود أطلاقا إنما تجعل الشعر حرير بدون مجهود حلالا دللث