نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون قلاية زيت.. ملعقة واحدة ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب زيت نهائيا وهيبقي مقرمش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الباذنجان المقلي من أفضل الوجبات الشعبية ويفضله الكثير من الأشخاص ويمكن أن يدخل الباذنجان المقلي في الكثير من الوصفات التى تقوم ربة المنزل بتحضيرها في المنزل، وقلي الباذنجان بالطريقة العادية وهى تقطعيه ووضعه مباشرة في الزيت يعمل على تشبع الباذنجان بالزيت وبالتالى يسبب الكثير من الأمراض الصحية ويوجد طرق مختلفة أكثر آمانا وصحية لقلي الباذنجان للحصول على أفضل طريقة صحية ومذاقا أفضل وسنعرض لكم طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب نقطة زيت واحدة .

الخلطة السحرية ضعيها على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت

هناك عدة خطوات بسيطة يمكن اتباعها للحصول على باذنجان مقرمش وصحى وأكثر آمانا حيث قلي الباذنجان بالطريقة التقليدية يعمل على اكتسابه الكثير من السعرات الحرارية وبالتالى زيادة الوزن ونقدم لكم افضل طريقة صحية للحصول على باذنجان صحى.

مكونات الباذنجان المقلي؛

بعض من شرائح الباذنجان الطازج.

بعض التوابل المشكلة من فلفل اسود ورشة بابريكا ورشة شطة.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من نشا الذرة.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير الباذنجان بدون أن يشرب الزيت

أولا علينا إحضار الباذنجان وغسل جيدا ثم تقطيعه إلى شرائح.

نضع الباذنجان المقطع لشرائح في إناء واسع .

بعد ذلك نقوم بوضع الملح وتقليل الملح في الباذنجان.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات على الباذنجان وتقليبه جيدا.

تساعد النشا في منع امتصاص الباذنجان الزيت .

هذه هى أفضل طريقة لقلي الباذنجان والحصول على أفضل مذاق.

هذه هى أفضل طريقة لقلي الباذنجان والحصول على أفضل مذاق. ومن الممكن إضافة القليل من الملح فقط على الباذنجان حتى لايشرب الزيت أثناء القلي.

وطريقة أخرى من خلال إضافة النشا إلي الباذنجان وتقليبه جيدا فيقوم الباذنجان بتشرب النشا ويمكن هكذا الحصول على أفضل نتيجة بدون أن يشرب الزيت وطعم مقرمش وصحى.

تقوم الكثير من السيدات بشراء الباذنجان المقلي من الخارج للحصول على طعم جيد وشهى ومقرمش وباتباع هذه الطرق السابقة لن تضطري عزيزتى إلى شراء الباذنجان المقرمش من الخارج مرة أخرى.

يمكن إدراج الباذنجان في الكثير من الوصفات الغذائية مثل المسقعة أو المسقعه باللحم المفروم أو يكون هو فقط مع إضافة بعض الثوم المفروم والطماطم وغيرها الكثي

الباذنجان من أكثر أنواع الأكلات التي يحبها للكبار والصغار. يمكن عمل الباذنجان بدون زيوت والحصول عليه مقرمش وصحي جدا بدون أن بشرب اي زيوت أو يمتص زيت نهائي غ وهذه الطرق هي وضع ملعقة مو النشا صغير على الدقيق أو عمل الباذنجان بالدقيق يسأعد في جعله با يمتص زيت إطلاقا ويخلصك من الزيت الموجوده ويمكن اتباع الطرق التي قمت بذكرها في ألمقال للحصول على بإذنحان مقرت