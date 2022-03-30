جديد طريقة تحويل المعكرونة الي بطاطس شيبسي بكمية كبير وبمكونات بسيطة

طريقة تحويل المكرونة لشيبس، تحويل المكرونة إلى شيبس أصبحت من إحدى الوصفات شائعة الانتشار ويتساءل عنها الكثيرين فترغب كل أم في أن تحضر إلى أطفالها كل ما يرغبون فيه من مأكولات في المنزل بدلًا من أن يتم الشراء من الخارج.

ويعتبر الشيبس من المقبلات التي يقبل الأطفال على تناولها من الخارج بكثرة ولكن لا داعي لذلك بعد الآن من خلال كيس المكرونة الآن سيكون بالإمكان الحصول على الشيبس في المنزل بكل سهولة وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحويل المكرونة لشيبس.

طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس

إليكم في السطور الآتية المقادير التي تستخدم من أجل أن يتم تحويل المكرونة إلى شيبس وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

مكرونة. لتر من المياه. زبدة. ملعقة من الكركم. فلفل أسود. طحين. نشا أبيض. كاري. توابل الدجاج.

خطوات تحويل المكرونة إلى شيبس

يتم تحويل المكرونة إلى شيبس بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من المياه والزيت ويتم الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم إضافة الملح إلى المياه ثم يتم التقليب والانتظار لحين الغليان ثم بعد ذلك يتم إضافة المكرونة مع التقليب أيضًا.

الخطوة التالية يتم فيها إزالة المكرونة من المياه ثم يتم تصفيتها وبعد ذلك يتم غسلها من خلال فتح المياه عليها مع التخلص من النشا المتراكمة عليها.

بعد ذلك يتم الحصول على البهارات ويتم خلطها مع بعضها البعض جيدًا.

ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض.

بعد ذلك يتم إضافة الكاري والفلفل الأسود والكركم ويتم الخلط جيدًا.

ثم يتم فرد المقادير على المكونات ثم يتم خلطهم جيدًا.

بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كمية من الزيت ثم يتم رفعه على النار.

يتم قلي المكرونة.

بعد ذلك يتم الحصول على طبق كبير ثم يتم وضع فيه المناديل الورقية.

يتم رفع المكرونة من على النار ويتم تصفيتها من الزيت ثم يتم وضعها في الطبق وتقدم.

طريقة تحضير الشيبس في المنزل