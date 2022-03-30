لاول مرة تحضير طريقة بسكويت الاوريو الشهير في البيت مناسب للافطار ومكونات سهلة

طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة، يعتبر بسكويت الاوريو من الحلويات التي لديها مذاق شهي للغاية،

وذلك لكثرة طلب الاطفال لعمل مثل هذه الاكلات ولذلك تقوم الأمهات بالبحث عن وصفات جيدة، فترغب الكثير من الأمهات في أن تقوم بتحضير ذلك النوع من البسكويت في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة.

طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة

يتم تحضير بسكويت الاوريو والكريمة في المنزل بكل سهولة كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الاوريو:

المكونات والمقادير:

نصف كأس من الكاكاو الخام. كأس وربع من الدقيق ربع ملعقة من الملح. نصف كأس من الزبدة. كأس من السكر. بيضة. ملعقة من الفانيليا. ملعقة من البيكنج بودر.

مقادير تحضير كريمة الحشو

يتم تحضير كريمة الحشو بطريقة سهلة كما أن المقادير تكمن في التالي:

ربع كأس من الزبدة. ربع كأس من الشور تنج النباتي أو نصف كأس من الزبدة. كأسين إلا ربع من السكر البودرة. ملعقة من الفانيليا.

خطوات عمل بسكويت الاوريو والكريمة

يتم تحضير بسكويت الاوريو والكريمة بخطوات بسيطة للغاية، وإليكم في السطور الآتية خطوات عمل بسكويت الاوريو والكريمة: