لاول مرة تحضير طريقة بسكويت الاوريو الشهير في البيت مناسب للافطار ومكونات سهلة

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طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة، يعتبر بسكويت الاوريو من الحلويات التي لديها مذاق شهي للغاية،
وذلك لكثرة طلب الاطفال لعمل مثل هذه الاكلات ولذلك تقوم الأمهات بالبحث عن وصفات جيدة، فترغب الكثير من الأمهات في أن تقوم بتحضير ذلك النوع من البسكويت في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج للتأكد من سلامة التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة.
طريقة عمل بسكويت الاوريو والكريمة
يتم تحضير بسكويت الاوريو والكريمة في المنزل بكل سهولة كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير بسكويت الاوريو:
المكونات والمقادير:
- نصف كأس من الكاكاو الخام.
- كأس وربع من الدقيق
- ربع ملعقة من الملح.
- نصف كأس من الزبدة.
- كأس من السكر.
- بيضة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
مقادير تحضير كريمة الحشو
يتم تحضير كريمة الحشو بطريقة سهلة كما أن المقادير تكمن في التالي:
- ربع كأس من الزبدة.
- ربع كأس من الشور تنج النباتي أو نصف كأس من الزبدة.
- كأسين إلا ربع من السكر البودرة.
- ملعقة من الفانيليا.
خطوات عمل بسكويت الاوريو والكريمة
يتم تحضير بسكويت الاوريو والكريمة بخطوات بسيطة للغاية، وإليكم في السطور الآتية خطوات عمل بسكويت الاوريو والكريمة:
- الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق البيكنج بودر والملح.
- بعد ذلك يتم خفق الزبدة على سرعة عالية بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يتشكل لديكم كريمة.
- القيام بإضافة السكر إلى الزبدة، ثم يتم الخفق لحين أن تختلط كافة المقادير مع بعضها البعض.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط لمدة دقيقة.
- بعد ذلك يتم إضافة المقادير الجافة إلى خليط الزبدة مع الاستمرار في التقليب، لحين أن تختلط المقادير وتتشكل لديكم عجينة متماسكة.
- ثم يتم وضع غطاء على العجينة ثم يتم تركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة، ثم يتم الضغط على كل كرة لتأخذ الشكل الدائري.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية ويتم وضع كرات الأوريو فيها ثم يتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة ثمانية دقائق.
- بعد ذلك يتم ترك الأوريو لجين أن ينضج ثم يتم تحضير حشوة الكريمة من أجل أن يتم حشو البسكويت بالكريمة.
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